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馬克宏曝派兵烏克蘭前提！警告俄侵略不分國界 準備好失去美支持局面

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏5日晚間發表電視演說。法新社
法國總統馬克宏5日晚間發表電視演說。法新社

歐洲將於當地時間6日召開歐盟峰會討論防衛與支援烏克蘭前夕，法國總統馬克宏5日晚間發表電視演說，研擬與歐洲盟友討論擴大核威懾，以及在俄烏達成和平協議後派遣部隊到烏克蘭。馬克宏表明歐洲必須準備好未來沒有美國支持的局面，同時警告俄羅斯的威脅「不分國界」，恐怕不會止步於烏克蘭。

衛報報導，馬克宏在黃金時段對法國民眾發表電視演說，直言眼下的世界秩序動盪，「美國，作為我們的盟友，已改變立場，減少對烏克蘭的支持，未來走向充滿不確定」。

馬克宏強調，歐洲必須為美國可能取消支持做好準備。「我希望美國會繼續站在我們這一邊，」他說，「但如果不是，我們也必須有所準備」。

馬克宏稱，這個日益「殘酷」的世界正步入「新時代」，並強調：「在這個危險的世界中做旁觀者，將是瘋狂的。」

馬克宏強調，法國與歐洲必須繼續協助烏克蘭，「直到烏克蘭能與俄羅斯達成對烏克蘭人及我們所有人都堅實的和平」，並表示「放棄烏克蘭」不是和平的出路。間接提到川普曾試圖迫使烏克蘭與俄羅斯進行和平談判時，馬克宏補充道：「和平不能以任何代價達成。」

馬克宏並反問：「今天誰能相信俄羅斯會止步於烏克蘭？」

烏克蘭通訊社引述世界報報導，馬克宏下周將在巴黎舉行參謀首長會議，召集「願意承擔派兵烏克蘭的國家」，共同商議派遣軍隊至前線後方。報導強調，歐洲盟軍駐紮烏克蘭的前提是，俄烏達成和平協議。

馬克宏提到：「歐洲的未來不應由華府或莫斯科決定，而來自東方的威脅逐漸回歸。柏林圍牆倒塌這30多年來天真時光已經不復存在。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 馬克宏

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