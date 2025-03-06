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美烏團隊將短期內會面重啟談判 白宮：川普正重新考慮援烏

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國家安全顧問沃茲。法新社
美國國家安全顧問沃茲。法新社

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）5日表示，同日曾與美國國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）通話，計畫兩國官員將在短期內會晤，恢復有關和平與安全討論。

美國5日證實暫停與烏克蘭分享部分軍事情報後，葉爾馬克與沃茲進行上述對話。

沃茲5日稍早向記者表示，雙方討論美烏下一輪會談的地點、日期和談判團隊。並指若敲定和平和談，及採取建立信心措施，總統川普將會考慮恢復援助烏克蘭。

有白宮官員表示，美國只會在與烏克蘭敲定談判後，才會解除情報共享禁令。但外交消息人士暗示，烏方可能必須做出更多讓步，才能讓談判重回正軌。

烏克蘭總統澤倫斯基同日形容，與美國的合作取得「積極進展」，期待雙方下周能取得成果。

澤倫斯基將於6日前往布魯塞爾，參加歐盟27個成員國的特別峰會。歐洲國家正努力協調一致對策，以應對美俄接觸升溫，並向烏克蘭提供支持。但預計此次特別會議不會宣布新的軍事援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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