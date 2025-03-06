波蘭證實美國已凍結對烏克蘭軍事援助

根據波蘭新聞社（PAP）報導，美國已經確實停止對烏克蘭的軍事援助，且在採取行動前並未諮詢其盟友。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在內閣會議上表示，來自位於邊境樞紐的報導印證了美國的宣告，並強調這種情況使歐洲、烏克蘭和波蘭處於更為困難的境地，但必須積極應對。

圖斯克指出，美國總統川普（Donald Trump）凍結對基輔的軍事援助，包括已運往烏克蘭及存放在波蘭倉庫的武器裝備。

波蘭外交部發言人朗斯基（Paweł Wroński）強調：「這項決定是在沒有通知我們和諮詢我們的情況下做出」，但無論美國如何行動，波蘭都將堅定支援烏克蘭對抗俄羅斯的侵略。

圖斯克呼籲政府各部門加快推動影響國防與武器採購的立法工作，他強調國家必須在面臨嚴峻局勢時保持充分團結，並將從歐盟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）恢復基金的72.1億歐元（約2556億新台幣）的資金轉移到國防支出上。

與此同時，歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）近日提出一項計劃，動用高達8000億歐元以增強歐洲防禦能力，此計劃預計於6日在布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會上討論。

圖斯克在社群媒體上重申，波蘭將繼續堅定支持烏克蘭，同時與歐盟和北約保持密切聯繫，並與盟友討論特朗普的最新決策。面對這一突發狀況，波蘭政府表示必須在國防和外交政策上做出調整，確保國家安全與區域穩定。