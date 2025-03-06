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馬克宏：俄烏和平協議簽署後 歐洲軍隊可能部署烏克蘭

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。 美聯社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。 美聯社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天對全國發表演說時表示，如果簽署俄烏和平協議，歐洲軍隊可能派往烏克蘭，確保俄羅斯不會再次侵略。

法新社報導，馬克宏指出，烏克蘭和平協議「可能會獲得歐洲軍隊的部署支持」。他提及：「他們（歐洲軍隊）今天不會前往戰鬥，他們不會至前線戰鬥，但一旦和平協議簽署，他們會在那裡，確保協議徹底受到尊重。」

馬克宏指稱，歐洲陸軍參謀總長們下週將在巴黎會晤，討論如何在和平協議後支持烏克蘭。他還說，如果美國不再站在法國這邊，法國就須做好準備。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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