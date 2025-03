馬克宏：俄烏和平協議簽署後 歐洲軍隊可能部署烏克蘭

范斯的成名作是其2016年所出版的自傳性回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)。這是一部關於美國鐵鏽地帶底層貧困白人階層的危機錄:作者不僅以親身經歷刻畫了他們的無望與無助,同時亦以「規訓」之目光處處審視著他們的不堪,譬如粗魯、缺乏責任感、不夠勤奮努力等。

2025-03-05 22:17