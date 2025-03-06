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暫停軍援後 美再斷供基輔情報

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導

美國總統川普上周和烏克蘭總統澤倫斯基爆發口角後，暫停對烏國軍事援助，如今又傳出美方切斷與烏克蘭的情報共享，還禁止英國等盟友向烏克蘭分享美方的情報。

金融時報五日引述知情官員說法報導，美國切斷與基輔的情報共享，此舉可能嚴重妨礙烏軍鎖定俄軍的能力。

美方的情報合作對烏克蘭識別和打擊俄羅斯軍事目標至關重要，但報導說，三名知情官員證實，華府已凍結與基輔的情報渠道。

美國中央情報局局長拉特克利夫五日證實中斷與烏克蘭情報分享。他被記者問到這個問題時表示，川普「對澤倫斯基是否致力於和平進程，確實有疑問，他說『讓我們暫停一下，我想讓你有機會考慮這個問題』」。

一名烏克蘭消息人士告訴天空新聞，美國已停止與烏克蘭分享可能用於攻擊俄羅斯境內的情報，不過美國的情報共享沒有完全停止，只是「選擇性」，仍與烏克蘭分享可用於攻擊烏克蘭境內俄軍的情報。

每日郵報報導，所有英國情報機構和軍事部門都收到明確命令，禁止與烏克蘭分享美國產生的情報，收到指令的包括隸屬英國國防部的政府通訊總部。

俄烏戰爭爆發以來，英國和其他西方安全夥伴，如澳洲和紐西蘭，一直與烏克蘭分享這類情報。美國如今取消共享這些高級安全機密情報，可能會影響基輔自衛能力。

英國軍事情報專家殷葛姆說：「美國下令暫停對烏克蘭分享情報是意料中事。美國的情報夥伴，包括英國，已被收回傳遞情報的權限，美國將嚴格控制位於基輔的機構向烏克蘭分發情報」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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