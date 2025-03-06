烏克蘭低頭 澤倫斯基發表聲明：隨時可簽礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基四日在社群媒體發表聲明，指上周五與美國總統川普在白宮會談不歡而散令人遺憾，他承諾修復與美國的關係，表示願在川普強而有力的領導下實現持久和平，並簽署美烏礦產協議。

ＢＢＣ報導，澤倫斯基重申烏克蘭對和平的承諾，準備就結束俄烏戰事談判，強調沒有人比烏克蘭人民更渴望和平。他與他的團隊準備在川普強而有力的領導下實現持久和平。

澤倫斯基說，烏方已準備好迅速採取行動結束戰爭，提出停戰第一階段路線，包括釋放戰俘、立即海空停火、禁止在能源和其他民用基礎設施投放飛彈、遠程無人機和炸彈，條件是俄方也這麼做。

澤倫斯基說，準備隨時簽署美方提出的礦產協議，稱協議是邁向堅實安全保障的一步。

在澤倫斯基發布聲明的前一天，川普暫停對烏軍事援助。

白宮國家安全顧問沃茲五日對福斯新聞台表示，若能安排和平談判並採取「建立信任措施」，川普就會考慮恢復對烏克蘭軍事援助。

知情人士說，儘管美烏領袖爆發口角，美國官員近日仍與基輔官員談論簽署礦產協議，並敦促澤倫斯基公開向川普道歉。

目前還不清楚礦產協議是否有變數。原本要在上周簽署的協議，並未包含對烏克蘭的明確安全保證，卻能讓美國從烏克蘭天然資源中獲得收益。這項協議也設想烏克蘭政府將把未來國有天然資源貨幣化的五成，歸入美烏共同管理的重建投資基金。

川普四日在國會演講中說，感謝澤倫斯基來信，並指美國已收到莫斯科做好「和平準備」的強烈信號，「這不是很美？是時候結束這場毫無意義的戰爭了」。

法國政府發言人普里馬五日曾說，法國總統馬克宏正考慮與英國首相施凱爾及澤倫斯基一起訪問華府；但法國總統府後來澄清，馬克宏現階段沒有訪問華府計畫。