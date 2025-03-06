CIA局長、國安顧問證實 美國暫停與烏克蘭分享情報

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫、國家安全顧問瓦爾茲今天分別證實，在烏克蘭政府與白宮的關係破裂後，美國「暫停」與烏克蘭分享情報。

英國「金融時報」（Financial Times）稍早引述知情官員報導，美國已中斷與烏克蘭的情報共享機制，此舉可能嚴重阻礙烏軍打擊俄羅斯部隊的能力，對陷入困境的基輔當局是又一重挫。

美國是烏克蘭對抗俄羅斯入侵最重要的盟友，但1月上任的美國總統川普（Donald Trump）上週在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）公開翻臉，美國隨後暫停對烏克蘭至關重要的軍援。

雷克里夫（John Ratcliffe）今天則證實，美國也凍結與烏克蘭的情報分享機制。他告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「川普總統十分懷疑澤倫斯基總統是否致力於和平進程。」

雷克里夫說，「在軍事與情報領域」暫停行動只是暫時性的做法，美國將「再度與烏克蘭肩並肩合作」。

英國廣播公司（BBC）報導，白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）也告訴記者，美國暫停與烏克蘭分享情報。

烏克蘭正試圖擺脫白宮爭執事件繼續前進。川普昨天表示，澤倫斯基告訴他，烏克蘭已準備好與俄羅斯談判，以及敲定與美國的礦產協議。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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