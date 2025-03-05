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再訪華府？傳馬克宏與英烏領袖將向川普「展現團結」 法總統府否認

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）、英國首相施凱爾（中）和法國總統馬克宏（右）2日在倫敦會晤。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）、英國首相施凱爾（中）和法國總統馬克宏（右）2日在倫敦會晤。法新社

英國每日郵報稍早報導，英國首相和法國烏克蘭總統計畫訪問華府，向美國總統川普展現對烏克蘭和平的「團結陣線」。但法媒費加洛報5日報導，關於法國總統馬克宏計畫最快下周與英烏領袖訪華府消息，法國總統府艾里賽宮已否認。

路透報導也指，法國政府發言人普里馬（Sophie Primas）5日曾說，馬克宏正考慮與英相施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基再度訪問華府；但艾里賽宮後來說，馬克宏現階段沒有訪問華府的計畫。

澤倫斯基2月28日在白宮會見川普時起爭執，雙方不歡而散；馬克宏和施凱爾同月稍早曾先後訪問華府，近來也都尋求緩和美烏裂痕。

馬克宏、施凱爾也已成為提升歐洲自衛能力和對烏援助的主導聲音，也帶頭引導在烏部署維和部隊以監督俄烏潛在停火的計畫。

俄烏戰爭 俄羅斯 法國 烏克蘭 華府 馬克宏

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