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烏克蘭南部和東部俄占領區 普亭：完成居民護照核發

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭今天表示，已經完成對住在烏克蘭南部和東部俄軍占領區內烏克蘭人的護照核發作業。基輔抨擊這是抹除烏克蘭認同的非法企圖。

法新社報導，自從2022年發動全面軍事入侵行動以來，莫斯科一直在逼迫烏南和烏東居民入籍俄羅斯。

拒絕這麼做的民眾面臨遭到限制行動自由，且難以取得莫斯科扶植當局提供的衛生和教育等公共服務。

普亭（Vladimir Putin）出席內政部官員在莫斯科的會議時指出：「去年，獲得解放的盧甘斯克州（Lugansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）分發護照作業幾乎全部完成。」

儘管尚未完全掌控，俄羅斯已於2022年宣布兼併這4州。

內政部長科洛科利采夫（Vladimir Kolokoltsev）表示，總共發出350萬本護照。

俄羅斯發動全面入侵攻勢前，就對莫斯科所支持分離主義分子掌控的烏東頓內茨克州和盧甘斯克州部分地區居民實施簡易入籍程序。

基輔稱相關進程「非法」，是對烏克蘭主權的「公然侵犯」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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