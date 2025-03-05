川普演說感謝澤倫斯基「來信」 烏方無情打臉：是「X」的發文

美國總統川普4日發表國會演說時表示，稍早收到烏克蘭總統澤倫斯基的來信，展現基輔實現持久和平的決心。烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）與澤倫斯基的發言人分別解釋，川普所說的「信」是指澤倫斯基在社群媒體「X」的發文。

烏克蘭真理報5日報導，瑪卡羅娃在臉書發文表示，「在一個相當具有挑戰性的情況下，我們仍正前進，建立關係與推動我們的優先事項。川普總統在他向全國發表講話時，宣讀了一封來自我們總統澤倫斯基的發文，並且表示，『我很感謝他寄的這封信』」。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）也向烏媒LIGA.net證實，沒有來自烏克蘭總統的「信」，川普指的是澤倫斯基在社群媒體的發文。

川普在國會演講中稱，澤倫斯基告訴他，基輔「準備盡快坐到談判桌前」，他的團隊隨時準備「在川普強而有力的領導下努力實現持久和平」，澤倫斯基稱確實珍惜美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的努力，並指烏方隨時準備好簽署礦產協議。根據此前新聞，川普的講話內容與澤倫斯基稍早公開的聲明一樣。

川普感謝澤倫斯基來信，與此同時也與俄羅斯進行認真討論，並指美國已收到莫斯科做好「和平準備」的強烈信號，「這不是很美？是時候結束這場毫無意義的戰爭了」。