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澤倫斯基寫信放軟？ 川普：烏克蘭準備好上談判桌

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（前）發表國會演說。（美聯社）
美國總統川普（前）發表國會演說。（美聯社）

美國總統川普4日指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）寫信給他，指烏克蘭已準備好上談判桌，並願意在川普的領導之下取得持久的和平。

川普日前與澤倫斯基見面，預定簽署礦產協議，不過兩人發生爭執，最終雙邊未簽署協議，美方近日更暫停所有對烏克蘭的軍事援助。

川普於美東時間4日晚間9時至國會聯席會議發表演說；川普在演說中說，他不久前收到澤倫斯基寫給他一封重要的信。

川普說，信中內容指出，烏克蘭已經準備好盡快上談判桌，以更接近取得持久的和平。

川普指出，澤倫斯基和他的團隊表態，他們願在川普的強壯領導之下來取得持久的和平；川普說，烏克蘭很重視美國的付出，也準備好在川普方便的時間點簽署礦產協議。

川普說，他感謝澤倫斯基寫這封信給他。

川普說，美國同一時間也與俄羅斯有很認真的討論，俄國釋出很強的訊號表示他們已經準備好接受和平。

川普說，已經到了結束瘋狂的時刻、已經到了結束殺戮的時刻。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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