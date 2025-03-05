川普國會演說╱川普：感謝澤倫斯基來信 美已收到俄方和平信號

美國總統川普於台灣時間5日上午10時10分，在國會聯席會議上發表演說，是他第二任期內首次。他在演說大力吹捧美國對烏克蘭的支持，並稱正在努力不懈終結野蠻衝突，並指今天稍早收到烏克蘭總統澤倫斯基的來信，展現基輔實現持久和平的決心。

川普表示，澤倫斯基告訴他，基輔「準備盡快坐到談判桌前」，稱他的團隊隨時準備「在川普的強而有力的領導下努力實現持久和平」，澤倫斯基稱確實珍惜美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的努力，並指烏方隨時準備好簽署礦產協議。上述內容與澤倫斯基稍早公開的聲明一樣。

對此，川普感謝澤倫斯基來信，稱與此同時也與俄羅斯進行認真討論。稱美國已收到莫斯科發出已做好「和平準備」的強烈信號，川普表示，「這不是很美？是時候結束這場毫無意義的戰爭了。」