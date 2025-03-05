快訊

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

大家說英語？美國指定英文官方語言將衝擊社會

飼主買滑板意外解鎖愛犬新技能 「邊加速邊展現超強平衡感」網全看呆

川普國會演說╱川普：感謝澤倫斯基來信 美已收到俄方和平信號

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普稍早發表國會演說。法新社
美國總統川普稍早發表國會演說。法新社

美國總統川普於台灣時間5日上午10時10分，在國會聯席會議上發表演說，是他第二任期內首次。他在演說大力吹捧美國對烏克蘭的支持，並稱正在努力不懈終結野蠻衝突，並指今天稍早收到烏克蘭總統澤倫斯基的來信，展現基輔實現持久和平的決心。

川普表示，澤倫斯基告訴他，基輔「準備盡快坐到談判桌前」，稱他的團隊隨時準備「在川普的強而有力的領導下努力實現持久和平」，澤倫斯基稱確實珍惜美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的努力，並指烏方隨時準備好簽署礦產協議。上述內容與澤倫斯基稍早公開的聲明一樣。

對此，川普感謝澤倫斯基來信，稱與此同時也與俄羅斯進行認真討論。稱美國已收到莫斯科發出已做好「和平準備」的強烈信號，川普表示，「這不是很美？是時候結束這場毫無意義的戰爭了。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

川普國會演說提台積電赴美投資：因為他們不想繳關稅

專家：出售運河港口經營權 緩解巴拿馬與川普僵局

影╱川普2.0「首次國會演說」！強調復興美國夢 演講摘錄搶先看

川普關稅急轉彎？美商務部長：5日或與加墨達成妥協 這類商品可豁免

相關新聞

暫停軍援還不夠！川普禁止盟友對烏克蘭共享美方情報

每日郵報報導，美國總統川普上周和烏克蘭總統澤倫斯基爆發口角後暫停對烏國的軍事援助，如今又傳出禁止英國等盟友向烏克蘭分享美...

川普國會演說╱川普：感謝澤倫斯基來信 美已收到俄方和平信號

美國總統川普於台灣時間5日上午10時10分，在國會聯席會議上發表演說，是他第二任期內首次。他在演說大力吹捧美國對烏克蘭的...

川普國會演說╱美烏礦產協議吹了？川普預告擴大美境內稀土開發

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普於當地4日晚間在國會聯席會議發表第二任期首次正式演說，他預告即將促進美國國...

川普準備與烏簽礦產協議？美財長否認 傳美爭取「更大、更好的協議」

路透稍早引述消息報導，美國總統川普預計在美東時間4日晚間（台灣時間5日上午10時）的國會演說中宣布，準備與烏克蘭簽署礦產...

澤倫斯基稱願與川普合作實現持久和平！提停戰計畫 隨時可簽礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基4日在社群媒體發表聲明，指上周五與美國總統川普在白宮的會談不歡而散令人遺憾，不如預期進行，目前是時候糾...

施凱爾再與川普澤倫斯基通話 肯定烏克蘭為和平努力

英國首相施凱爾今天下午再度與烏克蘭總統澤倫斯基通話，告知烏方他昨晚與美國總統川普通話情形。施凱爾肯定澤倫斯基「堅定致力於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。