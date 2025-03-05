川普國會演說╱美烏礦產協議吹了？川普預告擴大美境內稀土開發

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普於當地4日晚間在國會聯席會議發表第二任期首次正式演說，他預告即將促進美國國內生產「關鍵礦物和稀土元素」。

川普表示：「本周稍後，我將採取歷史性行動，大幅擴大美國境內關鍵礦物和稀土元素的生產。」

石墨、鋰、鈾以及17種稀土元素對經濟增長和國家安全至關重要，這些材料對電子產品的生產、乾淨能源技術及某些武器系統製造都不可或缺。

路透稍早引述消息報導，川普預計在美東時間4日晚間的國會演說中宣布，準備與烏克蘭簽署礦產協議。但美國財長貝森特4日向福斯新聞否認該消息，稱目前沒有計畫簽署任何協議。