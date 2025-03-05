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暫停軍援還不夠！川普禁止盟友對烏克蘭共享美方情報

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3日在白宮宣布台積電將擴大在美投資。路透
美國總統川普3日在白宮宣布台積電將擴大在美投資。路透

每日郵報報導，美國總統川普上周和烏克蘭總統澤倫斯基爆發口角後暫停對烏國的軍事援助，如今又傳出禁止英國等盟友向烏克蘭分享美方產生的情報。

川普凍結對烏國軍援，恐怕導致烏國彈藥軍火在2至3個月內耗盡。

不過，報導指出，除了武器軍備，所有英國情報機構和軍事部門也收到明確命令，禁止分享美國產生的情報，這些情報被稱為「可提供給烏克蘭」（Releasable to Ukraine，簡稱Rel UKR），收到指令的包括隸屬英國國防部的政府通訊總部（GCHQ）。

俄烏戰爭爆發以來，英國和其他西方安全夥伴，如澳洲和紐西蘭，一直與烏克蘭分享這類情報。

然而，每日郵報得知，美國已經取消共享這些高級安全機密情報，並將根據進一步通知進行調整，這可能會影響基輔自我防衛的能力，特別是遭遇俄羅斯持續攻擊的情況下。

英國軍事情報專家印葛姆（Phil Ingram）告訴每日郵報：「美國下令暫停對烏克蘭分享美製情報是意料中事。」他補充，「美國的情報夥伴，包括英國，已經被撤回傳遞情報的權限」，而且「美國將嚴格控制位於基輔的機構向烏克蘭分發情報」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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