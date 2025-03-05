川普準備與烏簽礦產協議？美財長否認 傳美爭取「更大、更好的協議」
路透稍早引述消息報導，美國總統川普預計在美東時間4日晚間（台灣時間5日上午10時）的國會演說中宣布，準備與烏克蘭簽署礦產協議。但美國財長貝森特4日向福斯新聞否認該消息，稱目前沒有計畫簽署任何協議。
美烏礦產協議原定於2月28日簽訂，但因美烏領袖在白宮橢圓辦公室的會談不歡而散而告吹。路透引述知情人士透露，美國政府正推動該協議重新上路，而川普有意在美東時間4日晚間向國會發表演說時宣布這項協議。
然而，美國財長稱，目前沒有計畫簽署。白宮內部人士也表示，該協議尚未取得任何進展。
一名熟悉美烏談判人士向哥倫比亞廣播公司透露，共和黨現在正爭取「更大、更好的協議」。
澤倫斯基4日發聲明表示，願在川普強而有力的領導下實現持久和平，準備好簽署美烏礦產協議，稱該協議是邁向堅實安全保障的一步。
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