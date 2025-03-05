澤倫斯基稱願與川普合作實現持久和平！提停戰計畫 隨時可簽礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基4日在社群媒體發表聲明，指上周五與美國總統川普在白宮的會談不歡而散令人遺憾，不如預期進行，目前是時候糾正，稱願意在川普強而有力的領導下實現持久和平，並簽署美烏礦產協議。

BBC報導，澤倫斯基重申烏克蘭對和平的承諾，準備就結束俄烏戰事談判，強調沒有人比烏克蘭人民更渴望和平。他與他的團隊準備在川普強而有力的領導下實現持久和平。

澤倫斯基說烏方已準備好迅速採取行動結束戰爭，提出停戰的第一階段包括釋放戰俘、立即海空停火、禁止在能源和其他民用基礎設施投放飛彈、遠程無人機和炸彈，條件是俄方亦這麼做。

澤倫斯基又說，準備隨時簽署美方提出的礦產協議，認為協議是邁向堅實安全保障的一步。

路透稍早引述消息報導，川普預計在美東時間4日晚間的國會演說中宣布，準備與烏克蘭簽署礦產協議。不過目前尚未正式簽署，仍可能有變數。

烏克蘭4日獲悉，美國將暫停並審查對烏克蘭的軍事援助。澤倫斯基在貼文中公開對美國迄今為止的幫助表示感謝，稱確實非常重視美國為幫助烏克蘭維護其主權和獨立所做的努力，並對此心存感激。澤倫斯基上周在白宮被副總統范斯指責，對美國提供的軍事支持不知感恩。

但美聯社報導，澤倫斯基隨後在公開演說中表示，烏克蘭並未收到美國直接通知軍援已取消，正在尋求確認，稱已指示防長、情報機構負責人和外交官與美國同行聯繫並獲取官方資訊，外界不應恣意猜測。

對此，烏克蘭盟友對澤倫斯基「堅定致力於維護和平」表示歡迎。英國首相施凱爾表示，「各方必須努力盡快實現烏克蘭持久、安全的和平。」；法國總統馬克宏也讚揚澤倫斯基願意與「與川普重新展開對話」。