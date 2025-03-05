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紐時：美歐裂痕加深 普亭得利

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導

美國總統川普暫停對烏克蘭軍援，美國官員和專家說，此舉的影響需要一段時間顯現，但後果相當嚴重。紐約時報三日報導，川普這項做法在美國史上少有先例，除了驟然加深美烏裂痕，也讓美國與歐洲的主要北約盟邦直接對立。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述一名知情美國官員報導，戰場上的烏軍可能還要幾天或幾周才會感受到美國軍援暫停的影響，不過一旦烏軍軍武庫存開始耗盡，其影響將非常嚴重，「這是歐洲無法獨自填補的能力差距」。

華府智庫戰略與國際研究中心高階顧問坎西恩也指出，歐洲的援助讓基輔目前仍能繼續戰鬥，但烏克蘭將在二至四個月內感受到美國軍援暫停的影響，「影響將很巨大，我認為甚至到癱瘓的程度」；烏軍前線會持續挫敗，最終被擊潰，屆時基輔將被迫接受一個不利甚至災難性的和平解方。

坎西恩警告，川普政府還可能暫停或取消更多形式援助，包括情報分享、訓練烏克蘭部隊等。美國對烏援助不只有武器與經費，烏軍通訊也高度依賴馬斯克旗下的星鏈衛星網路系統。烏軍還得依靠美軍提供情報，包含無人機攻擊時的目標鎖定。

紐時指出，時值俄烏戰爭關鍵時刻，川普暫停軍援基輔最立即的受益者就是俄羅斯總統普亭。若暫停軍援期間拖長，普亭可乘機進一步占領烏國領土，也很可能決定從所有談判抽身，盤算川普和澤倫斯基若繼續吵下去，只會強化俄國在戰場或未來潛在談判的地位。

法國、英國和德國為首的歐洲主要北約盟邦，近日都承諾增加對烏援助，也在澤倫斯基與川普政府的爭執上支持前者。但歐洲未有足夠庫存在短期內填補美援遺留的差距。

美國雖曾暫停對盟邦和夥伴提供特定武器系統，如前總統拜登曾扣留要提供以色列的二千磅炸彈，以防被用來攻擊加薩平民，但完全中斷軍備提供基本上是最後通牒，這將迫使澤倫斯基同意由川普訂定的停火條款，或讓烏國遭受更多領土損失。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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