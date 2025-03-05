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美暫停軍援「直到烏展和談誠意」

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
一名烏克蘭軍人三日在烏東頓內次克州前線拿著砲彈準備向俄軍發射。美國暫停對烏克蘭軍援，恐將衝擊前線烏軍。（路透）
一名烏克蘭軍人三日在烏東頓內次克州前線拿著砲彈準備向俄軍發射。美國暫停對烏克蘭軍援，恐將衝擊前線烏軍。（路透）

多家美媒引述白宮和川普政府官員報導，美國總統川普三日指示暫停所有對烏軍援運交，直到川普認定基輔已展現與俄羅斯和談的誠意。

川普三日在白宮說，不認為美烏礦產協議破局，他將在四日的國會演說說明情況。

匿名白宮官員說，川普專注在達成俄烏和平協議，他希望烏克蘭總統澤倫斯基也致力於此；美方正「暫停並檢討我方援助」，以確保美援有助促成俄烏衝突解方。

克里姆林宮發言人佩斯科夫四日說，若美國確實暫停對烏提供軍備，很可能是對和平目標的最大貢獻，也可真正鼓勵基輔參與和平進程，但俄方仍需釐清川普舉措細節。

烏克蘭總理什米哈爾四日說，基輔仍有辦法補給前線烏軍；美國軍援很珍貴且拯救大量人命，基輔將盡力維繫烏美關係，以冷靜態度繼續透過一切可行管道與美國合作。

烏國國會外交委員會主席梅列日科則說，川普此舉似乎想促使基輔投降。烏國空軍四日說，俄國夜間派出九十九架無人機來襲，烏方擊落六十五架，另有卅二架未擊中目標。

澤倫斯基和川普二月廿八日在白宮激烈口角，川普和副總統范斯抨擊澤倫斯基未充分感謝美國軍援。川普三日在白宮被問到是否計畫停止對烏軍援，還未正面回答，僅說一切都變動中。

對未能在上周「川澤會」簽署的美烏礦產協議，川普說，該協議對美國是「很棒交易」；美國已援烏三千五百億美元打仗，必須拿回這些錢，美國也需要稀土資源來支持晶片和半導體等產業。至於烏方如何重啟協商，川普說，澤倫斯基應對美國抱持更多感謝，因為美國不畏艱難支持烏克蘭，比歐洲給得多。

澤倫斯基二日深夜曾說，他認為距離達成俄烏和平協議「非常非常遙遠」，但相信美烏關係和對烏軍援都會持續。川普三日在社群媒體說，「這是澤倫斯基最糟糕說法」，美國不會再忍受；只要美國繼續挺烏，澤倫斯基就不想要和平，歐洲也已承認若無美國支持，他們無法保護烏克蘭。

美國國務院統計，二○二二年二月俄烏開戰後，拜登政府已交付約六百五十九億美元對烏軍援。

川普一月回任後雖未宣布新援助，但據華府智庫戰略與國際研究中心報告，拜登政府承諾提供基輔的數十億美元裝備仍處於不同交付階段，尚未交給烏方。美聯社報導，還有約卅八點五億美元國會授權的資金未使用，可用以從美國既有庫存運送基輔更多武器。

另外，歐盟執委會主席范德賴恩四日致函歐盟成員國，提出「歐洲再武裝」計畫，擬透過鬆綁成員國財政赤字上限、歐盟背書貸款等，擴大投入國防共八千億歐元，包括增援烏國軍火。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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