美暫停軍援「直到烏展和談誠意」

多家美媒引述白宮和川普政府官員報導，美國總統川普三日指示暫停所有對烏軍援運交，直到川普認定基輔已展現與俄羅斯和談的誠意。

川普三日在白宮說，不認為美烏礦產協議破局，他將在四日的國會演說說明情況。

匿名白宮官員說，川普專注在達成俄烏和平協議，他希望烏克蘭總統澤倫斯基也致力於此；美方正「暫停並檢討我方援助」，以確保美援有助促成俄烏衝突解方。

克里姆林宮發言人佩斯科夫四日說，若美國確實暫停對烏提供軍備，很可能是對和平目標的最大貢獻，也可真正鼓勵基輔參與和平進程，但俄方仍需釐清川普舉措細節。

烏克蘭總理什米哈爾四日說，基輔仍有辦法補給前線烏軍；美國軍援很珍貴且拯救大量人命，基輔將盡力維繫烏美關係，以冷靜態度繼續透過一切可行管道與美國合作。

烏國國會外交委員會主席梅列日科則說，川普此舉似乎想促使基輔投降。烏國空軍四日說，俄國夜間派出九十九架無人機來襲，烏方擊落六十五架，另有卅二架未擊中目標。

澤倫斯基和川普二月廿八日在白宮激烈口角，川普和副總統范斯抨擊澤倫斯基未充分感謝美國軍援。川普三日在白宮被問到是否計畫停止對烏軍援，還未正面回答，僅說一切都變動中。

對未能在上周「川澤會」簽署的美烏礦產協議，川普說，該協議對美國是「很棒交易」；美國已援烏三千五百億美元打仗，必須拿回這些錢，美國也需要稀土資源來支持晶片和半導體等產業。至於烏方如何重啟協商，川普說，澤倫斯基應對美國抱持更多感謝，因為美國不畏艱難支持烏克蘭，比歐洲給得多。

澤倫斯基二日深夜曾說，他認為距離達成俄烏和平協議「非常非常遙遠」，但相信美烏關係和對烏軍援都會持續。川普三日在社群媒體說，「這是澤倫斯基最糟糕說法」，美國不會再忍受；只要美國繼續挺烏，澤倫斯基就不想要和平，歐洲也已承認若無美國支持，他們無法保護烏克蘭。

美國國務院統計，二○二二年二月俄烏開戰後，拜登政府已交付約六百五十九億美元對烏軍援。

川普一月回任後雖未宣布新援助，但據華府智庫戰略與國際研究中心報告，拜登政府承諾提供基輔的數十億美元裝備仍處於不同交付階段，尚未交給烏方。美聯社報導，還有約卅八點五億美元國會授權的資金未使用，可用以從美國既有庫存運送基輔更多武器。

另外，歐盟執委會主席范德賴恩四日致函歐盟成員國，提出「歐洲再武裝」計畫，擬透過鬆綁成員國財政赤字上限、歐盟背書貸款等，擴大投入國防共八千億歐元，包括增援烏國軍火。