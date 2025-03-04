向烏克蘭派遣維和部隊 歐洲「自願者聯盟」都有誰？

（德國之聲中文網）在有關烏克蘭安全問題的倫敦峰會結束之後，歐洲的應對計劃雛形日漸明朗。首先第一步，歐洲將會提交一份烏克蘭和平協議草案，英國和法國正在為此努力。法國總統馬克宏此前在接受《費加羅報》採訪時已經透露了一些細節：比如作為達成和平協議的一個步驟，交戰方應該先實現「空中、海上和能源基礎設施領域」為期一個月的停火。英國首相施凱爾上周日表示，巴黎和倫敦方面希望與其它一兩個國家合作，共同制定和平計劃，之後將該計劃提交給美國。

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為了給這份和平協議的執行在軍事上保駕護航，施凱爾寄希望於一個「自願者聯盟」 （Coalition of the Willing）。他在周日的峰會之後向媒體透露，已經有更多的國家陸續表達了參與的意願。但目前尚不清楚他指的具體都是哪些國家，以及任務如何分配，但是目前計劃雛形已經浮出水面。

「自願者聯盟」說法源自伊拉克戰爭

2003年，美國聲稱伊拉克薩達姆政權擁有大規模殺傷性武器，對美國及其盟友構成威脅，並以此為理由對伊拉克展開了大規模軍事行動。該行動未得到聯合國安理會的授權，包括法國和德國在內的盟友也反對。

時任美國總統小布什在2002年的國家安全戰略文件中就提到建立所謂「自願者聯盟」的重要性。在伊拉克戰爭中，這個「自願者聯盟」包括主要參戰國美國、英國、澳大利亞、波蘭，另外丹麥、荷蘭、義大利、西班牙等國家也以派遣少量部隊、參與戰後重建或是提供後勤支援等方式提供了軍事支持。

烏克蘭版本的「自願者」都有誰？

大約兩周簽，英國首相施凱爾就表示願意向烏克蘭派遣維和部隊，法國也對派兵計劃持開放態度。兩個國家都堅持，在烏克蘭的維和行動必須得到美國的保障。

此外，荷蘭和瑞典在過去也曾經表示支持派遣維和部隊。法國總統馬克龍強調，只有在實現穩定的停火之後才能向烏克蘭派遣歐洲軍隊，而不是在初步的短暫休戰期間。

立陶宛前外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）是主張讓烏克蘭加入北約的強力支持者，他在2024年就曾經提出過，如果特朗普要強迫烏克蘭接受一個條件明顯不利的和平協議，那麼在這種情況下，一個「自願者聯盟」將為烏克蘭提供安全保障，甚至有可能派兵支援。

在今年2月份的慕尼黑安全會議之後，蘭茨貝吉斯又在接受德國《時代周報》採訪時強調，「我們必須要討論派兵事宜」，尤其對於像波羅的海沿岸國家以及波蘭這些與烏克蘭相鄰的國家來說，戰爭就發生在「家門口」，也正因為如此他對於波蘭反對派遣維和部隊的表態感到吃驚。

誰是反對者

「我們沒有向烏克蘭派遣波蘭軍隊的計劃，但是我們會向願意派兵的國家提供物流方面和政治層面的支持」，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在有關維和部隊的討論一開始就做出了上述表態。自開戰以來，波蘭一直都是支持烏克蘭最為積極的國家之一。

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）則表示，派遣維和部隊是聯合國應該關注的議題，歐盟不應該介入。

匈牙利從烏克蘭戰爭一開始就反對向該國提供軍事援助，而且時常在歐盟內部對相關議題進行阻撓。歐盟計劃在本周四再次召開峰會商討烏克蘭問題，總理歐爾班還向歐盟理事會常任主席科斯塔（Antonio Costa）寫信表示，匈牙利將會采取新的封鎖行動。

誰還在猶豫不決？

在此前有關烏克蘭危機的巴黎峰會上，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）表示，只要戰爭沖突仍在繼續，就反對向烏克蘭派遣軍隊。丹麥雖然原則上持開放態度，但是該國首相弗雷澤裡克森（Mette Frederiksen）在巴黎強調，在做出決定之前還有一些事項需要澄清。她還呼籲歐洲國家在考慮威懾和防御時，要著眼於整個「東翼」。

在有關派遣維和部隊的討論剛剛展開之時，德國即將離任的總理蕭茲對此表示「惱火」，認為現在討論這些為時過早。有望成為下屆總理的聯盟黨主席梅爾茨可能也會采取類似的立場，不過他並未完全排除德國聯邦國防軍在烏克蘭參與使命的可能性。

此外意大利對於派兵的態度也尚未明朗。法新社援引政府圈消息源報導稱，意大利總理梅洛尼對於歐洲軍隊在烏克蘭維和行動的有效性表示懷疑。

（綜合報導）

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