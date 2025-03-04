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美暫停軍援烏克蘭 英重申續援烏與盟友推動和平

中央社／ 倫敦4日專電

美國暫停軍援烏克蘭，引發關注。英國政府發言人今天回應中央社記者詢問表示，英國依然徹底致力於確保烏克蘭的長久和平，正與「關鍵盟友」互動，這是正確做法，也符合英國的利益。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天在國會重申，任何長久和平都必須保障烏克蘭的主權和安全。他指出，國家主權包含「對自我防衛能力作自主決定」；無論最終是否有和平協議，持續協助烏克蘭強化自我防衛與嚇阻能力都十分重要。

施凱爾昨天赴國會就烏克蘭議題發表聲明並答詢。部分議員質疑美國是否仍為可靠盟友，以及英國與歐洲其他國家是否該準備在沒有美國參與的情況下，確保烏克蘭與歐洲安全。議員也觸及大英國協成員加拿大數年來對烏克蘭的支援、加拿大未來派兵赴烏維和的可能性，以及在美方頻對加拿大施壓的情況下，英國有義務支持加國保衛國家主權。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）說，如今美國顯然寧願與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、而不是民主夥伴們站在一起，英國有必要減少對美國的依賴。

施凱爾回應，他不同意關於「減少對美依賴」的說法。他重申，考量當前局勢，弱化英美在情報和安全防衛等領域多年來的緊密連結，將是「重大錯誤」。

不過，在對俄制裁和對烏軍援議題，施凱爾的發言透露英美立場差異。

施凱爾表示，即便俄烏雙方中止作戰（a cessation inthe fighting），這也絕對不構成解除對俄制裁的充分理由。他強調，對俄制裁必須保留，成為對俄交涉的重要武器。

英國政府多次強調中止敵對行為、停火、止戰與終戰永續和平等概念之間的差異。因應俄羅斯軍事占領烏東，在德、法斡旋下，俄烏自2014年起簽署的一系列明斯克協議（Minsk agreements）僅達成屢遭破壞的「停火」協定，未能防止2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭。

關於對烏軍援，施凱爾昨天在國會指出，持續協助烏克蘭強化自我防衛與嚇阻能力十分重要；即便各方最終達成和平協議，相關援烏作為也必須持續。

施凱爾強調，「憑藉實力達成和平」意味必須讓烏克蘭盡可能取得最強而有力地位：無論是必要時繼續作戰，或是談判時處於最有利位置。

無論是哪一種情況，施凱爾說，「我們都絕不可放鬆；相反地，我們應當加倍努力，提供（烏克蘭）更多支援」。

施凱爾提到，俄烏雙方最終有可能無法達成協議。

莫斯科當局數次表達，與烏克蘭達成「和平」的必要條件是解除烏克蘭武裝、對烏克蘭實施「去軍事化」。

施凱爾說，任何關於烏克蘭的討論必須以烏克蘭的「主權」與「安全」為核心，而國家主權的內涵即包含「對自我防衛能力作自主決定」。

施凱爾強調，各界絕不可忽視這一點，因為（對烏）安全保證不僅是關於歐洲或美國採取什麼作為，也關於烏克蘭作為主權獨立國家，自我防衛的能力。

有議員詢問，施凱爾與美國總統川普（DonaldTrump）交涉時，是否曾提醒川普，烏克蘭涉及廣大議題，包括北韓派兵援俄，而俄羅斯向北韓提供先進飛彈科技，最終恐讓整個美國進入北韓飛彈射程範圍。

施凱爾回應，北韓因素確實是重大發展，讓威脅和風險擴大。

另有數名國會議員提到俄羅斯的勝利將向中國傳達錯誤訊息，俄羅斯的勝利恐怕也是中國的勝利。

一名議員指出，一旦中國認為可以野蠻侵略台灣，並藉由某種「安全協議」（security deal）占領台灣部分領土，這對西方任何人都不會是好事。

施凱爾回應，中國確實正密切關注俄羅斯相關發展，「我們應當隨時牢記這一點」。

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