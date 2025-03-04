克宮：俄美關係若要正常化 美須解除對俄制裁

克里姆林宮今天表示，若俄羅斯與美國的關係要正常化，美方需要解除對俄制裁。

路透社報導，在美國總統川普（Donald Trump）尋求恢復美俄關係並終止俄烏戰爭之際，美方正制定一項計劃，可能減輕對俄制裁。

對此，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出：「現在說任何事可能為時過早。我們還沒有聽到任何官方聲明，但無論如何，我們對制裁的態度眾所皆知，我們認為它們是非法的。」

培斯科夫還說：「當然，如果我們要談論雙邊關係正常化，這些關係必須免於制裁帶來的負面負擔。」