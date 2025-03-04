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歐盟規劃投入國防27.7兆 包括增援烏克蘭軍火

中央社／ 布魯塞爾4日專電

歐盟執委會主席范德賴恩宣布「歐洲再武裝」財務工具規劃，將透過鬆綁成員國財政赤字上限、歐盟背書貸款等方式，擴大投入國防共8000億歐元（約新台幣27.7兆元），其中包括增援烏克蘭軍火。

美國總統川普（Donald Trump）3日決定暫停並全面檢討所有對烏克蘭的軍援，對歐洲安全情勢再掀一波衝擊。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今早發函給歐盟成員國，提出她的「歐洲再武裝」（Rearm Europe） 計畫。

范德賴恩上午向媒體簡述該計畫時說，「我們處於一個再武裝的時代」。她強調，眼前真正的問題是歐洲是否準備好果斷行動，以及是否能夠拿出需要的速度和規模。

她提出五個驅動歐洲財務資源投入國防的方法。

第一是讓歐盟國家的國防預算可適用赤字「解脫條款」（escape clause）。歐盟規定成員國財政赤字不得超過國內生產毛額（GDP）的3%，且舉債規模不得超過GDP總額的6成，否則將提交報告並可能受罰。這項規定在CCOVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間曾鬆綁。

范德賴恩表示，若歐盟27國平均增加約當GDP1.5%的國防預算，4年總計將有近6500億歐元（約新台幣22.5兆元）。

第二是提供成員國由歐盟基金背書的貸款，以採購防空飛彈系統、無人機和反無人機系統、彈藥等，估計提供1500億歐元（約新台幣5兆元）。范德賴恩說，這項財務工具可讓成員國立即增加對烏克蘭的軍援，「這是歐洲的重要時刻，我們決不能辜負它」。

第三是動用歐盟機構本身的預算，引導成員國將歐盟補助的基金用於國防相關計畫，例如強化關鍵基礎設施。

最後兩個工具是透過歐洲投資銀行（EIB）和促進活用儲蓄的政策，讓更多公私部門資金投入國防計畫。

歐盟增加國防支出的必要性雖然已是全員共識，但財務來源一直是難解的問題，包括由歐盟共同舉債推出「歐洲債」等倡議都有成員國反對；增加對烏克蘭的軍援也受到匈牙利、斯洛伐克等國抵制。

范德賴恩今天所提的幾項工具，可讓有意願的成員國獲得更多財政彈性和資源，不受制於全體一致行動。她將在6日的歐盟27國高峰會提出前述計畫，尋求共識。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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