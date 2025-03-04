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俄烏停戰歐美分歧！英相施凱爾帶頭化解 英智庫驚訝：非常聰明

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
分析家表示，英國首相施凱爾在美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基之間保持微妙平衡。 美聯社
分析家表示，英國首相施凱爾在美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基之間保持微妙平衡。 美聯社

施凱爾（Keir Starmer）在成為英國首相前幾乎沒有外交政策經驗，但現在他作為一個國際政要的角色日益重要，帶頭努力化解歐洲和美國在俄烏戰爭問題上的分歧。

法新社報導，隨著英國在脫歐後逐步擔任領導角色，這位工黨（Labour Party）首相因其巧妙處理這個情勢而廣受好評。

分析家表示，在一連串的會議中，施凱爾在美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間保持微妙平衡，並讓英國在國際外交舞台重新站穩腳步。

施凱爾2日在倫敦主持一場歐洲領袖峰會，並透露他們正在草擬一項4點計畫，以確保烏克蘭的持久和平，其中包括組建「志願者聯盟」，以確保戰爭雙方遵守停火協議，防止衝突再起。

標榜獨立、無政黨屬性的英國智庫「英國對外政策研究集團」（British Foreign Policy Group）負責人亞斯皮諾（Evie Aspinall）說：「在許多方面，我對他能如此自然地擔任這個角色感到有些驚訝，特別是考量到他並沒有太多外交政策經驗。」

「但他是一位經驗豐富的律師，非常聰明，而且在過去幾天，他已經證明自己確實能夠在國際舞台上挺身而出，並且能夠應對那些難纏的人物。」

澤倫斯基2月28日在白宮橢圓形辦公室遭川普和副總統范斯（JD Vance）公開訓斥後，施凱爾號召來自歐洲、加拿大和土耳其的18位領袖，向澤倫斯基表達熱烈歡迎。

施凱爾隨後宣布的4點計畫，可以說是自川普上月震驚美國盟邦、單方面啟動與俄羅斯的談判以結束已持續3年的俄烏戰爭以來，目前對烏克蘭最明確、最具體的承諾。

亞斯皮諾說：「脫歐後，我們確實一直在努力尋找自己的定位。我們再也無法回到曾經的世界強國地位。但實際上，這表明我們正在站穩腳步，並尋找我們可能領導的領域。」

施凱爾2月27日與川普在白宮的會面非常愉快，讓唐寧街10號的官員在回程飛機上面露喜色，而施凱爾甚至向隨行記者豎起大拇指，感謝他們隨行報導。

但就在幾小時後，施凱爾迅速行動，成為川普與澤倫斯基之間的調解者，3月1日在唐寧街熱情擁抱澤倫斯基，並在週末兩度與川普通話。

施凱爾向英國廣播公司（BBC）表示：「我當時的反應是，我們必須彌合這些分歧，必須找到大家共同合作的途徑。畢竟，這場血腥衝突已經持續了3年，現在我們需要達成持久的和平。」

俄烏戰爭 俄羅斯 施凱爾 澤倫斯基 烏克蘭

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