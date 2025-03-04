俄烏停戰歐美分歧！英相施凱爾帶頭化解 英智庫驚訝：非常聰明

施凱爾（Keir Starmer）在成為英國首相前幾乎沒有外交政策經驗，但現在他作為一個國際政要的角色日益重要，帶頭努力化解歐洲和美國在俄烏戰爭問題上的分歧。

法新社報導，隨著英國在脫歐後逐步擔任領導角色，這位工黨（Labour Party）首相因其巧妙處理這個情勢而廣受好評。

分析家表示，在一連串的會議中，施凱爾在美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間保持微妙平衡，並讓英國在國際外交舞台重新站穩腳步。

施凱爾2日在倫敦主持一場歐洲領袖峰會，並透露他們正在草擬一項4點計畫，以確保烏克蘭的持久和平，其中包括組建「志願者聯盟」，以確保戰爭雙方遵守停火協議，防止衝突再起。

標榜獨立、無政黨屬性的英國智庫「英國對外政策研究集團」（British Foreign Policy Group）負責人亞斯皮諾（Evie Aspinall）說：「在許多方面，我對他能如此自然地擔任這個角色感到有些驚訝，特別是考量到他並沒有太多外交政策經驗。」

「但他是一位經驗豐富的律師，非常聰明，而且在過去幾天，他已經證明自己確實能夠在國際舞台上挺身而出，並且能夠應對那些難纏的人物。」

澤倫斯基2月28日在白宮橢圓形辦公室遭川普和副總統范斯（JD Vance）公開訓斥後，施凱爾號召來自歐洲、加拿大和土耳其的18位領袖，向澤倫斯基表達熱烈歡迎。

施凱爾隨後宣布的4點計畫，可以說是自川普上月震驚美國盟邦、單方面啟動與俄羅斯的談判以結束已持續3年的俄烏戰爭以來，目前對烏克蘭最明確、最具體的承諾。

亞斯皮諾說：「脫歐後，我們確實一直在努力尋找自己的定位。我們再也無法回到曾經的世界強國地位。但實際上，這表明我們正在站穩腳步，並尋找我們可能領導的領域。」

施凱爾2月27日與川普在白宮的會面非常愉快，讓唐寧街10號的官員在回程飛機上面露喜色，而施凱爾甚至向隨行記者豎起大拇指，感謝他們隨行報導。

但就在幾小時後，施凱爾迅速行動，成為川普與澤倫斯基之間的調解者，3月1日在唐寧街熱情擁抱澤倫斯基，並在週末兩度與川普通話。

施凱爾向英國廣播公司（BBC）表示：「我當時的反應是，我們必須彌合這些分歧，必須找到大家共同合作的途徑。畢竟，這場血腥衝突已經持續了3年，現在我們需要達成持久的和平。」