川普停對烏軍援 分析師：俄羅斯可能正慶祝「差不多得到想要的一切」

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基鬧翻，川普3日下令暫停所有對烏克蘭的軍援。分析師表示，在川普將重心轉向莫斯科後，歐洲忙著呈現一條統一戰線，而俄羅斯有可能正在慶祝川普暫停對烏軍援。

CNN報導，美國新海芬大學國家安全與政治學副教授施密特（Matthew Schmidt）說，「我認為，克里姆林宮正差不多得到他們想要的一切」，並指「我們此時真正看到的情況是，美國只與歐洲談判，而且正對烏克蘭採取高壓策略，這是一個奇怪的局勢變化」。

英國首相施凱爾日前表示，法國和英國已為烏克蘭提出替代的和平協議，將涉及一個「自願聯盟」，有著「地面部隊和空中的飛機」，但施密特告訴CNN記者，川普願意接受歐洲所提有利於烏克蘭停火協議的機會不大。

施密特補充指出，烏克蘭的歐洲支持者將難以召集維和部隊所需的「數萬」兵力，「我不知道歐洲將從哪裡找出這個人數」。