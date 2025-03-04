快訊

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

為何北一女、建中等校近年不發布學測成績？教育局曝原因

美駐中大使館微信留言區 大陸網友一面倒痛罵川普

中央社／ 上海4日電
美國總統川普。 法新社
美國總統川普。 法新社

美烏兩國總統川普澤倫斯基日前在白宮會面爆發口角，引發全球熱議。美國駐中國大使館昨天在社群平台微信上發布這則消息後，很快就有10萬次以上的瀏覽量，絕大多數留言的中國網友痛罵川普。

微信公眾號「美國駐華大使館」3日晚間6時30分發布川普（Donald Trump）與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）2月28日會晤的消息。不到24小時即有10萬次以上瀏覽量和接近8000個網友留言，不少人轉發這則消息時都強調「一定要看留言」。

排名前列的留言包括：「美國的恥辱日」、「特朗普（川普）和（副總統）萬斯（范斯）丟人現眼」、「比侵略者更壞的是支持侵略的人」、「特朗普的行為就像一個流氓做派」、「沒有責任擔當的美利堅必然衰落」、「丟臉！『燈塔』蒙羞！」等。

但也有網友點出，即使中國網友批評美國正副總統，「公眾號還精選這個留言出來啊」。

這篇文章引述川普所說，這是一次非常有意義的會晤，「瞭解了很多只有在這種激烈的氣氛和壓力下進行對話才能理解的事情」。川普說自己已經確定，如果美國介入，澤倫斯基就沒做好和平的準備，「因為他覺得我們的介入會給他在談判中帶來很大的優勢。我要的不是優勢，我要的是和平。他在美國珍視的橢圓形辦公室裡不尊重美利堅合眾國。他可以等自己為和平做好準備的時候再回來」。

文章並附上美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在2月28日和3月2日分別接受美國有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司（ABC）的採訪影片。盧比歐在社群平台X上表示：「川普總統希望在烏克蘭實現持久的和平。作為國務卿，我的目標是支持以實力求和平。」

2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭之初，中國網路上一些挺烏言論受到壓制，中國官方也始終與俄羅斯官方同口徑，只稱這是「烏克蘭危機」而非俄烏戰爭。如今，在美國政府主導下，俄烏戰爭形勢改變，烏克蘭可能被迫以土地換取和平，中國網上則出現許多同情烏克蘭、痛罵美國民主倒退的聲音。

俄烏戰爭 俄羅斯 大使館 川普 微信 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

台積電擴大投資回應川普2.0 美台商會：製程仍領先美國1至2個世代

川普、澤倫斯基鬧僵 克宮稱華府、莫斯科願景大致相符

新聞評論／台積擴大投資 川普「不見得」認為台灣交保護費

若台積晶片不在美生產 川普威脅至少課稅25%

相關新聞

川普停對烏軍援 分析師：俄羅斯可能正慶祝「差不多得到想要的一切」

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基鬧翻，川普3日下令暫停所有對烏克蘭的軍援。分析師表示，在川普將重心轉向莫斯科後，歐洲忙著...

俄烏停戰歐美分歧！英相施凱爾帶頭化解 英智庫驚訝：非常聰明

施凱爾（Keir Starmer）在成為英國首相前幾乎沒有外交政策經驗，但現在他作為一個國際政要的角色日益重要，帶頭努力...

美駐中大使館微信留言區 大陸網友一面倒痛罵川普

美烏兩國總統川普和澤倫斯基日前在白宮會面爆發口角，引發全球熱議。美國駐中國大使館昨天在社群平台微信上發布這則消息後，很快...

川普、澤倫斯基鬧僵 克宮稱華府、莫斯科願景大致相符

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在白宮橢圓形辦公室鬧僵，透過電視轉播赤裸裸呈現於世...

澤倫斯基軍裝不尊重白宮？ 烏克蘭「正裝照」網路瘋傳

自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)就穿軍事服裝展現對烏軍官...

范斯再嗆澤倫斯基：給美國在烏克蘭的經濟利益 就是最佳安全保障

美國總統川普、副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮吵得不歡而散，原定要簽署的美烏礦產協議也陷入停擺。范斯接受福斯新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。