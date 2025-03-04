美駐中大使館微信留言區 大陸網友一面倒痛罵川普

美烏兩國總統川普和澤倫斯基日前在白宮會面爆發口角，引發全球熱議。美國駐中國大使館昨天在社群平台微信上發布這則消息後，很快就有10萬次以上的瀏覽量，絕大多數留言的中國網友痛罵川普。

微信公眾號「美國駐華大使館」3日晚間6時30分發布川普（Donald Trump）與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）2月28日會晤的消息。不到24小時即有10萬次以上瀏覽量和接近8000個網友留言，不少人轉發這則消息時都強調「一定要看留言」。

排名前列的留言包括：「美國的恥辱日」、「特朗普（川普）和（副總統）萬斯（范斯）丟人現眼」、「比侵略者更壞的是支持侵略的人」、「特朗普的行為就像一個流氓做派」、「沒有責任擔當的美利堅必然衰落」、「丟臉！『燈塔』蒙羞！」等。

但也有網友點出，即使中國網友批評美國正副總統，「公眾號還精選這個留言出來啊」。

這篇文章引述川普所說，這是一次非常有意義的會晤，「瞭解了很多只有在這種激烈的氣氛和壓力下進行對話才能理解的事情」。川普說自己已經確定，如果美國介入，澤倫斯基就沒做好和平的準備，「因為他覺得我們的介入會給他在談判中帶來很大的優勢。我要的不是優勢，我要的是和平。他在美國珍視的橢圓形辦公室裡不尊重美利堅合眾國。他可以等自己為和平做好準備的時候再回來」。

文章並附上美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在2月28日和3月2日分別接受美國有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司（ABC）的採訪影片。盧比歐在社群平台X上表示：「川普總統希望在烏克蘭實現持久的和平。作為國務卿，我的目標是支持以實力求和平。」

2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭之初，中國網路上一些挺烏言論受到壓制，中國官方也始終與俄羅斯官方同口徑，只稱這是「烏克蘭危機」而非俄烏戰爭。如今，在美國政府主導下，俄烏戰爭形勢改變，烏克蘭可能被迫以土地換取和平，中國網上則出現許多同情烏克蘭、痛罵美國民主倒退的聲音。