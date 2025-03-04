快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

范斯再嗆澤倫斯基：給美國在烏克蘭的經濟利益 就是最佳安全保障

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國副總統范斯表示，讓美國在烏克蘭擁有經濟利益，就是最佳安全保障。法新社
美國副總統范斯表示，讓美國在烏克蘭擁有經濟利益，就是最佳安全保障。法新社

美國總統川普、副總統范斯烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮吵得不歡而散，原定要簽署的美烏礦產協議也陷入停擺。范斯接受福斯新聞採訪時表示，保護烏克蘭免受俄羅斯再次入侵的最佳安全保障，就是確保美國在烏克蘭的未來中擁有經濟利益。

范斯在福斯新聞3日播出的專訪中說，「如果你想要真正的安全保障，如果你想要真正確保俄羅斯總統普亭不會再次入侵烏克蘭，最好的安全保障就是讓美國人對烏克蘭的未來有經濟利益，這比從某個30或40年從未打過仗的國家派遣2萬軍力要安全得多。」

范斯還說，「川普總統明確且一貫地表示，只要澤倫斯基願意認真談和平，大門就敞開。你不能走進橢圓辦公室或任何其他地方，甚至拒絕討論和平協議的細節。」

他並指出，歐洲必須對俄烏衝突持現實態度，歐洲必須告訴澤倫斯基戰爭不能永遠持續下去。若澤倫斯基想要安全保障，最好的辦法就是在烏克蘭的未來中給美國帶來經濟利益。

當提到2月28日川普在白宮與澤倫斯基會談撕破臉且礦產協議也未簽成一事時，范斯說，「在最初的25到30分鐘，川普總統試圖對澤倫斯基表現得友好和善，即便澤倫斯基對他有些冷嘲熱諷，即使澤倫斯基說了一些我認為不真實的話，川普總統依然試圖保持外交風度。」

范斯也透露，自上周談判失敗後，烏克蘭代表團至少一次嘗試繼續與川普進行談判，但由於澤倫斯基不願談和平且表現得「缺乏尊重」而遭到拒絕。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭 范斯

延伸閱讀

不一樣的美國 一切都是錢、錢、錢

與澤倫斯基大吵後 彭博：川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

波蘭冷戰英雄也看不下去！致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代

澤倫斯基：致力實質外交迅速終戰 盼美支持實現和平

相關新聞

范斯再嗆澤倫斯基：給美國在烏克蘭的經濟利益 就是最佳安全保障

美國總統川普、副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮吵得不歡而散，原定要簽署的美烏礦產協議也陷入停擺。范斯接受福斯新聞...

川普暫停軍援「對烏克蘭影響多嚴重？」 專家：歐洲也幫不了

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮爭吵後，已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。CNN報導，美國官員和專家分析，這項決定...

川普暫停援助烏克蘭！千億援烏資金到底怎麼運作？

美國總統川普在3月3日突發宣告：暫停所有對烏克蘭的軍事援助。由於上週在白宮才發生烏克蘭總統澤倫斯基與川普、范斯不歡而散的會談破局，當國際正為此擔憂情勢惡化之際，川普突然加重施壓的指示，對烏克蘭局勢無疑雪上加霜。不過就在消息公開後，白宮官員也補充解釋：目前是暫停並且進行審查援助內容，「直到川普認定對方表現出對和平的誠意為止」。副總統范斯也在稍後播出的《Fox News》專訪中表示，「只要澤倫斯基有意願，談判的大門永遠敞開」。儘管在第一時間的新聞解讀中，都傾向認為是川普政府針對烏克蘭的脅迫外交、仍有轉圜餘地，但當前戰火仍未消停的烏克蘭前線，在軍事援助被暫停之下平添變數，也讓國際局勢的危機感增強。

仰賴星鏈、美提供戰場情報…川普暫停對烏軍援 相關影響一次看

兩名白宮官員表示，美國總統川普今天與高層幕僚開會後，決定暫停並全面檢討所有對烏克蘭的軍援。此舉會對烏克蘭總統澤倫斯基與烏...

澤倫斯基：烏克蘭需要美國支持 結束俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔致力於密集外交，以迅速結束與俄羅斯持續的3年戰爭，並強調他希望能依賴美國的支持來達成和平

白宮證實「暫停對烏克蘭軍援」：檢視軍援能否有助解決問題

白宮3日證實，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮爭吵後，已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。