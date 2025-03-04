仰賴星鏈、美提供戰場情報…川普暫停對烏軍援 相關影響一次看

兩名白宮官員表示，美國總統川普今天與高層幕僚開會後，決定暫停並全面檢討所有對烏克蘭的軍援。此舉會對烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭軍隊造成更大壓力。

美國Axios新聞網報導，一名白宮官員告訴他們：「總統川普已表明，他要的就是和平，這需要我們的合作夥伴也致力於這個目標。我們正暫停並檢討援助，以確保這不會妨礙問題解決。」

根據美國國務院統計，2022年2月24日俄羅斯入侵後，拜登政府任內交付約659億美元（約新台幣2.17兆）軍事援助給烏克蘭；川普1月20日就任以來沒有宣布任何新增援助。

● 拜登所准軍援還有許多沒交付完

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份報告指出，即便川普沒批准新的援烏計畫，拜登政府時期承諾提供烏克蘭的數十億美元裝備仍處於交付的不同階段，尚未到基輔手中。

CSIS的報告發現，從宣布武器軍援計畫到完成交付，通常需要約8個月時間；另相較撥交現有庫存武器，向美國國防承包商訂購新武器的交付時間甚至更長，通常需要好幾年。

拜登政府659億美元對烏軍援包括防空裝備、槍械與彈藥、飛彈、雷射導引火箭系統與發射器、空域監測雷達、直升機、戰車、裝甲車、船艇及數十萬發砲彈等。

若將人道與財政援助算進去，美國國會自2022年俄國入侵後已撥款1742億美元給烏克蘭。

● 星鏈通訊、戰場情報 美烏合作蒙陰影

值得注意的是，烏克蘭仰賴美國提供的援助不僅只於武器與經費。

烏軍的通信高度倚賴馬斯克（Elon Musk）SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星網際網路系統。截至去年烏克蘭各地有約4萬2000個星鏈接收端點在運作。

烏軍還得倚靠美軍提供情報，包含進行無人機攻擊時的目標鎖定。然而在2月28日烏克蘭總統澤倫斯基於白宮與川普不歡而散後，美烏之間這些廣泛合作都將面臨不確定。