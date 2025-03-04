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川普暫停軍援「對烏克蘭影響多嚴重？」 專家：歐洲也幫不了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。歐新社
美國總統川普已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。歐新社

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮爭吵後，已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。CNN報導，美國官員和專家分析，這項決定所造成的影響可能需要一段時間才會顯現，但後果相當嚴重。

CNN引述一名知情美國官員說法報導，戰場上的烏克蘭部隊，還需要一段時間、可能是數天或幾周，才會感受到美援暫停的影響。不過，一旦該國軍武庫存開始耗盡，其影響將會非常嚴重，即便他國緊急馳援，但「這是一個歐洲無法獨自填補的能力差距」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高階顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，歐洲援助讓基輔目前仍能繼續戰鬥，但烏克蘭將在2至4個月內，感受到美國軍援暫停的影響，「影響將是巨大的，我認為甚至到了癱瘓的程度。」

坎西恩指出，「當你的供應被削減一半，最終將體現在戰場上。他們的前線會持續挫敗，最終被擊潰，而烏克蘭將不得不接受一個不利甚至災難性的和平解決方案。」

坎西恩警告，川普政府還可能暫停或取消更多形式的援助，包括情報分享、訓練烏克蘭部隊等。儘管仍有辦法解決困境，但對於澤倫斯基而言，可能會是「極大的羞辱」。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭 美國 軍援

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