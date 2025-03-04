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白宮證實「暫停對烏克蘭軍援」：檢視軍援能否有助解決問題

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
白宮證實美國總統川普下令暫停對烏克蘭的軍事援助。歐新社
白宮證實美國總統川普下令暫停對烏克蘭的軍事援助。歐新社

白宮3日證實，美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮爭吵後，已下令暫停對烏克蘭的軍事援助。

路透報導，白宮證實，美國已暫停向烏克蘭提供軍援，將全盤檢視，確保軍援能促成戰爭的解決方案。

彭博資訊與福斯新聞稍早報導，對烏克蘭的軍援「只是暫停」，將持續到川普認為澤倫斯基「展現出真心誠意致力於和平」。

報導指出，所有目前未送達烏克蘭的軍備都將暫停運交，包括正在空運或船運的武器，或在波蘭等待轉運的軍備。報導稱，是川普下令國防部長赫塞斯執行暫停令。

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