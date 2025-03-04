法提議：俄簽停火協議 違反即沒收其2,000億歐元被凍結資產

消息人士透露，歐洲大國支持沒收俄羅斯被凍結的2,000多億歐元資產，為烏克蘭提供簽署停火協議之後的部分安全保障。法國提議，萬一莫斯科違反協議，歐洲將沒收這些資產，並正與英國在內其他國家討論該如何運用。不過各國尚未達成一致意見。

西方國家在俄烏戰爭爆發後凍結俄羅斯央行約3,000億歐元的海外資產，其中大部分（約1,900億歐元）存放於比利時國際證券託管機構Euroclear，法國、英國、日本、瑞士和美國持有少量。

烏克蘭、波蘭和波羅的海國家一直希望能沒收上述資產，但德國、法國和比利時遲未同意，除了擔心開創國際法先例，也憂慮威脅到歐元作為外匯儲備安全選擇的地位。

但法國總統馬克宏上周會晤美國總統川普時表示，俄羅斯被凍結資產可能是「戰爭結時談判的一部分」；德國候任總理梅爾茨傳出考慮支持涉及沒收這些資產的提案；英國首相施凱爾周一表示，倫敦正研究如何分配運用這些資產。他上周末告訴英國議員，將向烏克蘭提供22.6億英鎊貸款，由俄國被凍結資產的收益擔保。