與澤倫斯基大吵後 彭博：川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

（德國之聲中文網）澤連斯基周日（3月2日）在倫敦的烏克蘭峰會後向BBC表示：“無論發生了什麼，我們的政策是，保持建設性。我們之前做好准備簽署礦產協議，現在仍做好了准備。” 上周五白宮會晤中，澤連

2025-03-04 05:19