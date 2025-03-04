與澤倫斯基大吵後 彭博：川普下令暫停對烏克蘭所有軍援
彭博資訊報導，美國國防部高階官員透露，美國總統川普下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助，加大對烏克蘭總統澤倫斯基的施壓。
報導引述一名不願具名的美國國防部高階官員透露，美國將暫停目前所有對烏克蘭的軍援，直到川普認定烏克蘭領導層展現出真正致力於和平的誠意。但該官員強調，「這不是永久終止援助，而是暫停。」
這名官員表示，所有不在烏克蘭境內的美國軍事裝備都將被暫停運送，包括正在運輸中的武器，不論是空運、海運，還是存放在波蘭轉運區等待運送的軍備，全都將受到影響。並指川普命令國防部長赫塞斯執行這項暫停令。
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