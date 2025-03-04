吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易

烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮與美國總統川普討論烏克蘭和平談判時驚天一吵，導致美烏雙方未能簽署礦產協議。對此，川普3日樂觀表示，儘管他與澤倫斯基公開大吵，但他並不認為與烏克蘭的礦產協議因此破局。

彭博資訊報導，川普3日對記者說，「礦產協議對我們來說一筆很好的交易。」並補充說他將在國會兩院聯席會議演說（台灣時間5日上午10時）中說明。

川普表示，澤倫斯基應該「更加感激」美國烏克蘭抵抗俄羅斯入侵提供數十億美元軍援。當被問及是否會將終止對俄羅斯制裁當作和平協議的一部分時，川普說「我們將與包括歐洲國家在內的所有人達成協議」以結束戰爭。

川普發表此番言論的幾小時前，他再次批評澤倫斯基，稱「只要有美國支持，這傢伙就不希望那裡和平。」

此前澤倫斯基表示，只要川普邀請他進行嚴肅會談，願意再次與川普會面，但同時他也預測，距離烏俄停戰「還非常非常遙遠」。