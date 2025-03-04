澤倫斯基：與美國礦產協議可待簽字

（德國之聲中文網）澤連斯基周日（3月2日）在倫敦的烏克蘭峰會後向BBC表示：“無論發生了什麼，我們的政策是，保持建設性。我們之前做好准備簽署礦產協議，現在仍做好了准備。”

上周五白宮會晤中，澤連斯基與美國總統特朗普在媒體鏡頭面前發生爭吵，會晤提前結束。美國財長貝森特周六稱，暫不討論相關協議。

據英國《衛報》3月2日晚報道，烏克蘭總統澤連斯基在結束對英國為期兩天的訪問之際，僅用烏克蘭語向媒體記者表示，此前與美國總統特朗普所進行的談判之敏感性，如果公開進行“對手會加以利用”。他表示，希望這一爭執最終會過去。

據該報報道，澤連斯基表示，自白宮的會晤後，在他的層面並無溝通，但一份由美國聯合開采烏克蘭礦產的協議已經備好，等待簽字。他同時表示，如果“受到邀請解決真正的議題”，他會與特朗普再次對話。

歐洲彰顯支持

剛剛過去的周日，歐洲盟國在倫敦舉行危機峰會，以突顯對烏克蘭的支持。英國首相斯塔默周日在峰會後表示，英、法等國希望與烏克蘭共同制定一項停火計劃。斯塔默在倫敦表示，歐洲現今必須采取主動，為烏克蘭實現爭議、持久的和平制定出一項新的計劃。

法國總統馬克龍稱，巴黎與倫敦打算提議一個月的停火作為第一步。不過，英國隨後否認已就一個月的停火計劃與法國達成一致。英國國防部副大臣波拉德表示，尚未就停火具體如何達成一致。但波拉德表示，正在與法國及歐洲盟國合作，以找到在烏克蘭實現持久和平的途徑。

據《衛報》報道，澤連斯基表示，英法領導的和平努力“未來的數周”將結出果實，並暗示一些其它國家作出了支持的表態，如土耳其、波羅的海國家和北歐國家。不過，他在表示對法英一個月停火的提議知情的同時，沒有表態是否予以支持。

馮德萊恩：歐盟急需擴充軍備

本周四，歐盟將舉行特別峰會，討論烏克蘭議題，特別是歐洲如何應對美國在烏克蘭政策上的路線轉變。歐委會主席馮德萊恩同時指出歐洲擴充軍備迫在眉睫。

德國總理肖爾茨表示，歐盟峰會除討論提高國防支出外，還將涉及改善歐洲內部合作，以加強自身安全。

肖爾茨在周日的倫敦峰會後表示，烏克蘭仍繼續需要“國際和跨大西洋的支持”。肖爾茨表示，北約各方均須明白，“支持烏克蘭是我們的共同任務”。他說，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭威脅到整體的安全架構，不單在歐洲，也在全世界。

（綜合報道）

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