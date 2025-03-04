大陸官媒諷美：只要稀土 不顧烏淪焦土

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基原定會晤後舉行礦產協議簽署儀式，因雙方發生激烈爭吵而取消。大陸官媒新華社發文稱，這表面看是外交禮儀的崩塌，實則是白宮攫取烏克蘭礦產資源計畫受挫而氣急敗壞。

新華社二日發布題為「任爾焦土，吾要稀土」文章，頗有諷刺美國眼中只見烏克蘭稀土價值，卻不顧烏國領土在戰火下淪為焦土的意味。

文章稱，根據協議草案，美國不僅要烏克蘭將自然資源未來收益的百分之五十投入「美烏基金」，更企圖透過「支持關鍵礦產開發」名義，將觸角伸向烏克蘭油氣基礎設施；有媒體評論，這分明是廿一世紀的經濟殖民契約。

此前，川普在白宮內閣會議上宣稱，會與烏克蘭在稀土資源上建立「夥伴關係」。文章指，所謂的夥伴關係，不過是海盜邏輯的精緻包裝。又稱，回顧歷史，美國唯有霸權至上，哪管他國死活。例如阿富汗戰爭持續了廿年，奪去包括三萬多平民在內的十七點四萬阿富汗人的生命，國家滿目瘡痍，美國最終一走了之，留下的只有廢墟與絕望。

文章又指，伊拉克戰爭更是以「大規模殺傷性武器」謊言為藉口，導致了數十萬人死亡，除了攫取石油資源，美國對於伊拉克人民的死活根本漠不關心；如今在烏克蘭，劇本只是換了個主角，稀土取代石油。

就川澤會爭執，文章稱，白宮「掀桌子」事件發生後，美國的歐洲盟友上演政治秀力挺澤倫斯基，英國首相施凱爾邀請澤倫斯基赴倫敦與歐洲領導人舉行峰會，方式雖有不同，但歐洲人同樣也在打烏克蘭礦產資源主意，基輔最終難逃淪為「魚肉」的命運。

「任爾焦土，吾要稀土」；對列強來說，在利益面前，什麼共同的價值觀、盟友，一切都是幌子。烏克蘭人應認識到，自己的國家已被標註成資源版圖上的一個坐標。