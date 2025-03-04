紐時：川普討論斷烏軍援

紐約時報二日引述一名美國官員說法報導指出，美國總統川普三日召集國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯等高官開會，研擬可能對烏克蘭祭出一連串措施，包括暫停甚至切斷對烏軍援。

報導稱，前述會議將考慮並可能就一系列對烏克蘭的政策選項採取行動，包括拜登政府時期批准並已付款給美國軍火商的最後一批彈藥和裝備。

川普二日晚間在自創社群媒體真實社群寫道，「我們該少花點時間擔心（俄羅斯總統）普亭，應花更多時間擔心移民性侵集團、毒梟、殺人犯，以及從精神病院出來的人進入我們的國家（美國），這樣我們才不會落得像歐洲一樣的下場！」

另外，紐時引述一名五角大廈高官報導，赫塞斯下令中止至今所有美國對俄國的網路戰，包含網攻行動。該命令是重新評估美國對抗俄國行動的一環，尚不清楚為期多久或涉及的範圍。

該高官指稱，「出於行動安全考量，我們不置評、也不討論網路情報、計畫或行動。對赫塞斯來說，在包括網路在內的（美國政府）所有（抗俄）行動中，美國軍人人身安全才是第一位」。