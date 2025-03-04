澤倫斯基：想取代我沒那麼容易

烏克蘭總統澤倫斯基二日在倫敦出席歐洲峰會時對英國媒體說，想取代他成為烏克蘭總統並非易事，但也重申自己願下台來換取烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ）。

澤倫斯基還表示，有關挽救烏美關係問題，「我認為我們的關係會繼續」，他已經準備好和美方簽烏美礦產協議，並相信美國也會準備好，但「我不認為這類討論全面對外界公開是正確的做法，會為任何可能出現的挑戰做好準備」。

澤倫斯基不認為美國會停止援烏，理由是作為「文明世界領袖」，美國不會想幫俄羅斯總統普亭；他重申基輔不會在和平協議中割讓任何領土給莫斯科。

法國總統馬克宏透露，與澤倫斯基通話後，確認他願恢復與美對話，包括簽礦產協議。

川普所屬的共和黨內部有政治人物公開暗示、明示要澤倫斯基下台，澤倫斯基對英國媒體說，由於烏戰現況還有對他本人的這些國內外支持，簡單地就要取代他可不是容易的事，「光舉行烏克蘭總統大選並不夠，還得不讓我參選，這會更難一點，看來必須與我商量，而我二月就說過，我要用自己請辭交換烏克蘭加入北約，如此一來我就完成任務了」。

另據華爾街日報二日報導，澤倫斯基再赴白宮之路有些巨大障礙。

川普第一任的白宮國安顧問波頓指稱，川普本人對澤倫斯基的厭惡正對美國外交政策產生巨大影響，原因是「若川普喜歡某位外國領袖，我們就會與該國保持良好關係，要是他不喜歡，我們就不會與該國保持良好關係」。

共和黨籍前總統布希任內的前美國駐烏克蘭大使赫普斯特則說，「這與川澤兩人的歷史恩怨有關，因為川普記得很多事；他記得別人對他的輕忽與怠慢，也記得別人的恩情」。