美方暗示：澤倫斯基可能須下台

美國國務卿魯比歐二日受訪時表明，目前關於俄烏戰爭，最重要的是讓俄羅斯總統普亭坐上談判桌，其他部分則都屬次要。

魯比歐在美國廣播公司（ＡＢＣ）節目「本周」說，俄烏「戰爭結束的唯一方式是普亭是否上談判桌。川普總統是現在世界上唯一可能將普亭帶上桌的人，看看普亭願用怎樣的方式來結束戰爭」。

對二月廿八日美國總統與副總統和澤倫斯基在白宮不歡而散，魯比歐在該節目指稱，問題不在於川普和副總統范斯當時是如何對待澤倫斯基，若川普只是和澤倫斯基一個鼻孔出氣譴責普亭是怎樣地不值得信任，烏戰和平的目標並不會有所進展。

魯比歐還說，自二月廿八日以來，還沒跟澤倫斯基及烏克蘭外長西比哈談過，「當他們準備好實現和平時，我們將準備好重新接觸」。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生更在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」直言，若要達成和平協議，澤倫斯基可能須下台。強生說，「目前僵局的情況必須改變，要嘛他（澤倫斯基）得醒悟並感激地回到談判桌，要嘛就得由其他人領導烏克蘭來達成協議」。

白宮國安顧問沃茲同樣暗示澤倫斯基須下台的可能性。他在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目「美國國情」說，美方「需要一個能與我們打交道，而且最終能與俄方協商並終結這場戰爭的烏克蘭領袖」，「我們不清楚澤倫斯基是否準備好談判，真誠地結束戰爭」。

美國財長貝森特也在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」，批評澤倫斯基當天到白宮橢圓辦公室，試圖在世人面前與美國領導高層對美烏礦產協議討價還價，但此舉最適合的時間地點應是雙方私下的午餐餐敘，澤倫斯基選擇了令該協議告吹的做法。