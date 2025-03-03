克宮談美烏領袖白宮大吵：澤倫斯基缺乏外交技巧 他也不想要和平

美國CNN報導，俄羅斯克里姆林宮表示，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮發生的爭執可說是「史無前例」，也表明解決烏克蘭戰爭極為困難。克里姆林宮發言人佩斯科夫在3日的記者會表示，這次談話顯示澤倫斯基缺乏外交技巧，並進一步批評他想要戰爭持續下去。

佩斯科夫在記者會聲稱：「這當然是件史無前例的事件。至少，澤倫斯基在很多方面顯示，他完全缺乏外交技巧。」

佩斯科夫進一步批評澤倫斯基，指控他不尋求結束衝突。他說：「基輔政權和澤倫斯基不想要和平。他們想要戰爭繼續下去。因此，在這種狀況下，只有美方的努力和俄方意願顯然不夠。」

佩斯科夫也提議，需要施加壓力以改變澤倫斯基的立場。

川普和其他美國領袖上周末試圖施壓澤倫斯基，暗示他在災難般的白宮會談發生後，可能需要交出權力。但歐洲領袖紛紛支持澤倫斯基。