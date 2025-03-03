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澤倫斯基下台可能性引議 美媒列3大潛在接班人

中央社／ 基輔3日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

美國共和黨人近日暗示，烏克蘭總統澤倫斯基可能必須下台，澤倫斯基則強調取代他並非易事。美國「新聞週刊」指出，烏國內已有相關討論，並列出最有望接班的3位潛在人選。

●烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼

新聞週刊（Newsweek）報導，扎盧茲尼（ValeryZaluzhny）出任駐英大使前，在2021至2024年間擔任烏克蘭武裝部隊總司令，這意味著在俄羅斯全面侵略烏國的行動中，基輔當局許多防衛工作是在他監督下進行。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年解除扎盧茲尼的軍事職務，改任命他為駐英大使，此舉引起高度爭議。有些人認為這是兩人對戰略及社會動員挑戰看法分歧，雙方緊張關係長期積壓下的結果。

英國媒體經濟學人（The Economist）取得的內部民調指出，儘管澤倫斯基仍是烏克蘭最受歡迎的政治人物，他在未來選舉的得票率可能輸給扎盧茲尼30至65個百分點。

●基輔市長克里契科

克里契科（Vitali Klitschko）在戰爭期間也曾數次違抗澤倫斯基。他曾是WBC重量級拳王，在擔任兩屆基輔市議員後，他在2014年成為基輔市長。

在2023年，克里契科因指控澤倫斯基沒有坦承戰況而登上新聞頭條，他稱戰況並非媒體所形容得那樣陷入「僵局」。他指控澤倫斯基「陶醉地」說謊，同時稱讚扎盧茲尼說出「事實」。

●烏克蘭國會議長斯特凡楚克

斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）在整場俄烏衝突期間，一直是澤倫斯基的重要盟友。

根據英國媒體i News，他在2021年被選為國會議長，具有法律學者及烏克蘭國家法學院（NationalAcademy of Legal Sciences）成員背景。

美國總統川普（Donald Trump）之前建議烏克蘭在戰時舉行選舉，斯特凡楚克近日出面表示強力反對。

他上月也在歐洲議會（EP）發表演講，呼籲歐洲聯盟（EU）持續並增加對烏克蘭的支持，尤其是在防禦系統和戰機方面。他警告：「危險遠比你們想得還要近。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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