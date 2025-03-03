與俄烏有關？川普預告明晚將宣布大事

美國總統川普3日在自家社群媒體Truth Social上發文預告，4日晚上他將會宣布一件大事。由於他幾分鐘前的另一則貼文主要與俄烏戰事有關，不確定兩則貼文之間是否有關係。

川普3日貼文表示：「明天（4日）晚上將會有大事。我將會如實陳述它。」

川普的前一則貼文則在講說：「唯一沒把任何烏克蘭土地交給普亭統治的俄羅斯的總統是川普。當民主黨做出無力且無效的批評，且假新聞很樂意散布他們說的任何話時，請記住這句話。」