美、烏元首白宮舌戰！外界關切北京立場 陸外交部僅低調回應「注意到」

烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮與美國正副總統針對俄烏戰爭激烈口角傳遍全球，外界關切北京如何看待此事。中國外交部今天回應時僅稱「注意到有關報導」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日訪問美國，在白宮與美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）針對俄烏戰爭你來我往、爭執不休，原訂的烏克蘭礦產協議簽署因此告吹，澤倫斯基也在會後匆匆離開白宮，原定的午餐與聯合記者會都自動取消。

這場驚人的元首爭執實況這兩天透過網路傳遍全世界，俄烏戰爭開打以來立場一直備受關切的中國如何看待此事也深受矚目，國際媒體今天終於等到中國外交部每週一下午開始的例行記者會，並在會上輪番展開詢問。

據陸媒澎湃新聞，路透社記者提問時說，美國總統川普上週指責烏克蘭總統澤倫斯基「拿第三次世界大戰做賭注」，並稱烏克蘭領導人還沒有準備好與俄羅斯達成協議。中國外交部對美烏領導人此次會晤有何評論？

中國外交部發言人林劍回應時僅表示「我們注意到有關報導」，並維持既有說法稱「中方將繼續致力於為政治解決烏克蘭危機，實現和平，發揮建設性作用」。

隨後，彭博社記者也追問「（中國）外交部對烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普上週五在白宮的會談有何評論？有分析人士稱中國可能會向烏克蘭派遣維和人員，中方對此有何回應？」。

林劍除了再次重申中方立場，並強調「中國不是『烏克蘭危機』（俄烏戰爭）的製造者，也不是當事方，我們支持一切有利於和平解決危機的努力，期待各當事方找到能夠照顧彼此關切，可持續和持久的解決方案」。