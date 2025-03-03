快訊

徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

晚歸民眾留意！ 北市府預警：4日凌晨恐有強降雨+強陣風

美、烏元首白宮舌戰！外界關切北京立場 陸外交部僅低調回應「注意到」

中央社／ 台北3日電
烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮與美國正副總統針對俄烏戰爭激烈口角傳遍全球，外界關切北京如何看待此事。中國外交部今天回應時僅稱「注意到有關報導」。（取自大陸外交部官網）
烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮與美國正副總統針對俄烏戰爭激烈口角傳遍全球，外界關切北京如何看待此事。中國外交部今天回應時僅稱「注意到有關報導」。（取自大陸外交部官網）

烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮與美國正副總統針對俄烏戰爭激烈口角傳遍全球，外界關切北京如何看待此事。中國外交部今天回應時僅稱「注意到有關報導」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日訪問美國，在白宮與美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）針對俄烏戰爭你來我往、爭執不休，原訂的烏克蘭礦產協議簽署因此告吹，澤倫斯基也在會後匆匆離開白宮，原定的午餐與聯合記者會都自動取消。

這場驚人的元首爭執實況這兩天透過網路傳遍全世界，俄烏戰爭開打以來立場一直備受關切的中國如何看待此事也深受矚目，國際媒體今天終於等到中國外交部每週一下午開始的例行記者會，並在會上輪番展開詢問。

據陸媒澎湃新聞，路透社記者提問時說，美國總統川普上週指責烏克蘭總統澤倫斯基「拿第三次世界大戰做賭注」，並稱烏克蘭領導人還沒有準備好與俄羅斯達成協議。中國外交部對美烏領導人此次會晤有何評論？

中國外交部發言人林劍回應時僅表示「我們注意到有關報導」，並維持既有說法稱「中方將繼續致力於為政治解決烏克蘭危機，實現和平，發揮建設性作用」。

隨後，彭博社記者也追問「（中國）外交部對烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普上週五在白宮的會談有何評論？有分析人士稱中國可能會向烏克蘭派遣維和人員，中方對此有何回應？」。

林劍除了再次重申中方立場，並強調「中國不是『烏克蘭危機』（俄烏戰爭）的製造者，也不是當事方，我們支持一切有利於和平解決危機的努力，期待各當事方找到能夠照顧彼此關切，可持續和持久的解決方案」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普3/4國會演說 預料宣揚政績與闡述4年施政方針

烏人筋疲力盡但「不屈服」只願在公正條件下停戰

川普與澤倫斯基的白宮翻臉之後：英法號召「自願聯盟」保衛烏克蘭

請辭交換和平協議？美高層暗示澤倫斯基下台 他直球回應了

相關新聞

美、烏元首白宮舌戰！外界關切北京立場 陸外交部僅低調回應「注意到」

烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮與美國正副總統針對俄烏戰爭激烈口角傳遍全球，外界關切北京如何看待此事。中國外交部今天回應時僅...

英國派兵保護烏克蘭卻要在「停戰後」 網吐嘈：只想撿尾刀？

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與美國總統川普（Donald Trump）在2月28日會談上，雙方出現爭執，不歡而散，隨後澤倫斯基到達英國，英法協議烏克蘭進行「空中、海上和針對能源基礎設施」休戰一個月，且組成「志願者聯盟」（coalition of the willing）保證烏克蘭戰後和平。對此，網友吐槽「人家都打完了，他們才組隊，只是想派兵進去瓜分，撿尾刀吧！」

美施壓引發烏人不滿 澤倫斯基民調逆勢攀升至65%

美國總統川普近日公開質疑烏克蘭總統澤倫斯基的領導能力，並暗示其「不合作態度」影響俄烏和談進程。白宮官員指出，澤倫斯基拒絕...

烏人筋疲力盡但「不屈服」只願在公正條件下停戰

烏克蘭人筋疲力盡，但只願在公正的條件下停戰。

白宮翻臉之後：英法號召「自願聯盟」真能保衛烏克蘭？

「在全球震驚的白宮翻臉事件後，烏克蘭能從歐洲得到多少支持？」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在2月28日訪問美國白宮，結果原先算是平靜的會議，卻在尾聲與美國總統川普、副總統JD范斯之間翻臉爭執，讓美烏礦產協議破局、難堪收場。這場表現「非典型」的會議引起國際震驚，也讓擔憂烏克蘭未來的歐洲盟友更加焦慮。英國首相施凱爾隨即邀請澤倫斯基訪問，送暖之餘又邀集歐洲多國領袖召開安全峰會，並承諾加強援助烏克蘭。施凱爾提出將組成「自願聯盟」保障烏克蘭的永久和平。

分析：川普對烏克蘭粗暴 但7個理由不會出賣台灣

美國總統川普在俄烏停火問題上被指強迫烏克蘭接受他提出的條件，外界關注川普是否也會出賣台灣。旅美中國問題專家鄧聿文認為，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。