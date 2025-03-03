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五角大廈傳下令暫停對俄羅斯網路戰 美國安高層否認

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國媒體今天報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令暫停所有美國針對俄羅斯的網路戰，包括攻擊行動在內，不過美國國安高層否認媒體披露的消息。

法新社報導，根據「紐約時報」（New YorkTimes），這個命令是赫格塞斯下令重新評估美國採取行動對抗莫斯科的其中一環，至於暫停的時間長短或範圍猶未可知。

一名國防部高階官員說：「基於行動安全考量，我們不評論也不討論網路情報、計畫或行動。對赫格塞斯而言，在包含網路領域的所有行動中，沒有任何事比戰士的人身安全更重要。」

數日前美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會面時爆發口角。美國媒體在川普力促終結俄烏戰爭之際披露了上述政策改變。

川普今晚在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「我們應該少花點時間擔心蒲亭（Vladimir Putin）。」

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，他談到美國與俄羅斯重啟聯繫時，否認對俄網路政策改變的相關報導。

瓦爾茲表示：「這並非是我們討論的一環；為了終結這場戰爭，將動用所有軟硬兼施的手段。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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