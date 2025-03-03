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英國派兵保護烏克蘭卻要在「停戰後」 網吐嘈：只想撿尾刀？

聯合新聞網／ 綜合報導
英國首相施凱爾(右)與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。圖/ 美聯社
英國首相施凱爾(右)與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。圖/ 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與美國總統川普（Donald Trump）在2月28日會談上，雙方出現爭執，不歡而散，隨後澤倫斯基到達英國，英法協議烏克蘭進行「空中、海上和針對能源基礎設施」休戰一個月，且組成「志願者聯盟」（coalition of the willing）保證烏克蘭戰後和平。對此，網友吐槽「人家都打完了，他們才組隊，只是想派兵進去瓜分，撿尾刀吧！」

一名網友在PTT以「英國將派兵維護烏克蘭的和平」為題，指出英國的舉動是在停戰後，共有4點聲明，第1是繼續向烏克蘭提供軍事援助，並繼續對俄羅斯施加經濟壓力；第2是任何持久和平都必須確保烏克蘭的主權和安全，烏克蘭必須參與任何和平談判；第3是一旦達成和平協議，將增強烏克蘭的防禦能力，以阻止未來的任何入侵；第4為建立「自願聯盟」來捍衛烏克蘭協議並保證後續和平，英國首相還正式說，英國會用地面部隊與空中的飛機維護烏克蘭的和平協議。原PO指出，「不久後德國應該也會跟進，宣布提供30億美元左右的協助，英德可以為烏克蘭續命1至2個月」。

文章曝光後，網友回應，「這是在搶佔利益吧！這些人打仗的時候都不派兵，要分割地才想到」、「笑死，在停戰後派兵，有說跟沒說一樣」、「這是類似社區巡守隊的概念嗎？」、「我們要保護烏克蘭，但要在停戰後，如果又開戰我們英軍就跑」、「打完了才組隊，根本就是想去撿尾刀」、「打完了才派兵群瓜分，是清朝末年的八國聯軍嗎？」、「派兵去維護自己分到的餅」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）接受接受英國廣播公司（BBC）專訪時提到，英、法以及可能還有一兩個國家，將與烏克蘭共同擬定停戰計畫，並與美國討論計畫內容，不過他特別強調，計畫會以「與美國密切保持步調一致」，美國將提供後援為討論基礎。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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