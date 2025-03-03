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礦產協議泡湯了？美財長：現在沒和平協議沒得談 怪澤倫斯基「壞事」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特2月3日於白宮發表談話。路透
美國財政部長貝森特2月3日於白宮發表談話。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月2日接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目採訪，直言美烏礦產協議現在已經不在談判議程上，稱烏克蘭總統澤倫斯基與川普起爭執「破壞協議順序」，直言現在「沒有和平協議就沒有礦產協議」。

美烏會談當天，貝森特也在現場。CBS主持人貝農（Margaret Brennan）問到，原本去簽礦產協議的澤倫斯基被請離開後，「現在協議還在談判議程上嗎？還是總統川普已經指示你放棄這項計畫？」

貝森特回答：「沒有和平協議，就不可能達成經濟協議。經濟協議的必要條件是，烏克蘭領導層希望達成和平協議。」貝森特責怪澤倫斯基「打亂了順序」，並替川普叫屈：「這其中最悲慘的部分是，總統川普對這個經濟安排的想法，是將美國人和烏克蘭人緊密聯繫在一起，讓俄羅斯人知道美烏之間不分你我。」

貝森特還說，澤倫斯基到橢圓辦公室並「試圖在全世界面前重新辯論」，「這應該私下共進午餐才這樣討論」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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