澤倫斯基不說英語了！未向川普道歉但準備簽礦產協議 被問1事現怒氣

烏克蘭總統澤倫斯基2日仍未向川普道歉，但稱表示準備好與美國簽署礦產協議。

衛報報導，澤倫斯基結束為期兩天的英國訪問，準備離開倫敦時向記者發表談話，期間僅使用烏克蘭語。這令人揣測是否與上周五在白宮自行用英語舌戰川普和范斯、最終不歡而散有關。

報導指出，澤倫斯基表示，當如此微妙的談判公開進行時，「敵人會利用這些情況」，儘管他表示希望這場爭執最終會過去。

澤倫斯基不認為自己在白宮「被設局」，他強調「是被邀請去解決真正的問題」，並且會再次與川普對話。

不過，被問及是否會回到白宮「再嘗試」取得美國明確的支持時，澤倫斯基轉而變得尖銳，嚴厲表示他的訪問「不是去試的」。

澤倫斯基也認了，自從美烏會談破局後，他與白宮任何層級皆未溝通，但他表示，已經準備好與美國簽署礦產協議。

此外，澤倫斯基拒絕透露上周五橢圓辦公室停止攝影後發生的事，包含他未能留下用午餐、未簽礦產協議變突然離開白宮等。對此，他只說：最好「讓此事留給歷史」。