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英法烏研擬停戰計畫 完成後將與美討論

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
法國總統馬克宏（左起）、英國首相施凱爾和烏克蘭總統澤倫斯基二日在倫敦參加歐洲領袖峰會。（法新社）
法國總統馬克宏（左起）、英國首相施凱爾和烏克蘭總統澤倫斯基二日在倫敦參加歐洲領袖峰會。（法新社）

美烏領袖二月廿八日在白宮不歡而散後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即轉往歐洲參加歐洲領袖峰會。英國首相施凱爾二日說，英烏與法國均同意研擬一項俄烏戰爭的停戰計畫，再將該計畫提交美方討論。

馬克宏：烏國願與美恢復對話

美國總統川普及副總統范斯日前在白宮與澤倫斯基爆發嚴重爭執，兩國原本計畫簽訂的礦產協議也喊卡。彭博資訊二日引述歐洲官員報導，川普政府已私下示意等待澤倫斯基公開道歉，以修補美烏關係。法國總統馬克宏表示，在和澤倫斯基通話後，澤倫斯基表達願與美方恢復對話。

法新社和美聯社報導指出，二日的歐洲峰會在美烏領袖談判觸礁後顯得格外重要。金融時報報導說，施凱爾二日在峰會中私下提醒澤倫斯基及其他歐洲領袖，烏克蘭通往和平之路必須經由白宮。

二日以東道主身分邀歐洲領袖召開峰會的施凱爾接受英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪時說，英、法、可能還有其他一或兩國與烏克蘭合作研擬前述計畫後，將和美國討論。

歐峰會3議題 商討組監督部隊

英國首相府預告，前述峰會有三大議題，強化烏克蘭處境，包括加強對烏軍援與對俄經濟施壓；透過強健又持久有效的協議實現烏克蘭持久和平，並確保烏克蘭未來能嚇阻和抵抗俄羅斯攻擊；進一步規畫提供強力的烏克蘭安全保證，以確保和平是以烏克蘭的主權及安全為基礎。峰會也將商討強化歐洲集體安全之道，以及組建一支開赴烏克蘭、旨在監督烏俄停戰的歐洲部隊。

歐洲的烏、法、德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞領袖，還有加拿大總理杜魯多、土耳其外長費丹、北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔都將出席。

一名支持烏克蘭民眾二日在倫敦唐寧街首相官邸外，舉著標語牌稱俄羅斯總統普亭是「殺人犯」。（路透）
一名支持烏克蘭民眾二日在倫敦唐寧街首相官邸外，舉著標語牌稱俄羅斯總統普亭是「殺人犯」。（路透）

英力挺烏 簽署近千億貸款協議

澤倫斯基一日在倫敦獲施凱爾熱情歡迎，英烏並簽署一項旨在支持基輔強化國防能力的廿二點六億英鎊（約台幣九百五十四億元）貸款協議。

法新社報導說，這筆貸款將利用遭凍結的俄國主權資產固定收益償還。俄羅斯衛星通訊社報導，二○二二年俄國侵烏後，俄國主權資產及私人投資者資金皆遭凍結，其中價值逾二千億歐元（約台幣七兆元）的資產在歐盟國家。

英國王查理三世二日與澤倫斯基會面。英媒引述知情人士報導，這是早規畫的行程，「並非對澤倫斯基和川普白宮風波的回應」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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