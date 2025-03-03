華府智庫分析…美若斷軍援 烏數月內恐武器短缺

美媒報導，美烏領袖在白宮談崩後，川普政府擬切斷對烏軍援。華爾街日報及華府智庫戰略與國際研究中心文章指出，一旦沒了美國支持，烏克蘭就不得不靠國內和歐洲友邦的國防生產，恐在幾個月內面臨武器短缺，而當前問題在於歐洲國家有無足夠火力及政治意願協助烏克蘭抗俄。

官員與分析家表示，少了美方支持，烏軍幾個月內可能維持戰力，之後就會彈藥短缺，也無法得到若干先進的美製武器。

美國前總統拜登卸任前從美軍現有庫存中調出武器，並與美國軍火商簽署供應彈藥、防空飛彈及其他物資的合約，但尚不清楚川普政府是否會停止其中部分供應，一旦供應開始耗盡，基輔將不可能在短期內替換美方提供的部分先進武器，像防空系統與地對地彈道飛彈，因為歐洲友邦生產的數量不夠多，歐洲軍火庫規模也不如美國，這三年來又一直「輸血」烏克蘭，使歐洲的武器庫存銳減。

歐洲官員直言，美烏領袖談崩凸顯加快援烏腳步急迫性。基輔經濟學院校長米洛瓦諾夫說，歐洲有能力幫烏克蘭，包括可能採購美製武器移交基輔，但要是川普開始迫使歐洲領袖從烏克蘭抽身，例如揚言中斷美歐情報共享，屆時歐洲領袖是否會繼續與烏同在，則沒有人真的有把握。

另外，美國對烏所有軍援資金已做出承諾，但裝備交付處於不同階段，在美烏談崩後，川普政府不太可能給予更多援助。

據澤倫斯基說法，二○二二年俄烏開戰以來，美國已提供近七百億美元（約台幣二點三兆元）軍援，令其他友邦的援助相形見絀，但這三年來歐洲持續穩定加強支持，已給予逾五百億美元軍援。歐洲官員更稱，歐盟、英國與挪威去年提供基輔約二百五十億美元軍援，比美國還多。

烏官員提到，基輔大力擴充國內軍工業，去年生產一百五十萬架無人機，讓烏克蘭盡量減少抗俄付出的人員傷亡，今年預估生產三千枚飛彈及三萬架長程無人機。