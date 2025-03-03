歐洲穿梭斡旋…英相籲澤倫斯基 修補與川普關係

美烏領袖二月廿八日在白宮公開爭辯後，英國首相施凱爾三月一日在首相府和來訪的烏克蘭總統澤倫斯基會談。施凱爾當面呼籲澤倫斯基回到白宮並修補與美國總統川普的關係。

英國電訊報報導說，川、澤談崩當晚，施凱爾就在電話中試圖勸說澤倫斯基回白宮，接著致電川普想舒緩美烏領袖間的火氣，美方對他直言若烏方想恢復協商，雙方火氣就需降溫。

一位歐洲外交消息人士向該報說，美烏談崩後，嘗試替基輔與川普間「搭橋」的責任就落在歐洲身上。為了鼓勵恢復歐美對話，施凱爾親自聯繫川普及法國總統馬克宏，將英國定位為歐美的中間人。

英國金融時報引述施凱爾的盟友報導，他二日在歐洲峰會中將重申當前有關烏俄終戰的和談只有一場最重要，那就是川普參與的談判。

除了施凱爾，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特一日也表示，已在通話時向澤倫斯基明言，要尋覓修補烏美領袖關係之道。

呂特對英國廣播公司（ＢＢＣ）說，「我認為（澤倫斯基）你得找到一種方法來修補和川普及美國政府的關係，這對未來（烏俄終戰和談）的進展很關鍵」；「我們（歐洲）真的須尊重川普總統至今為烏克蘭做的一切」。

呂特並提醒澤倫斯基，川普第一任的二○一九年提供「標槍」反坦克飛彈給基輔，「才讓烏軍在俄羅斯二○二二年入侵後能反擊」；「我完全相信美國希望為烏克蘭帶來持久和平；很顯然，要實現這個目標，美方需確保（相關）各方都能共同做出努力」。

至於若川普政府真的切斷對烏軍援，北約盟邦能否填補此一巨大缺口？呂特只說，「我們應更宏觀地看待這個問題，重要的是必須團結一致，美烏與歐洲一起讓烏克蘭實現和平。這正是川普總統努力的目標，也是我們大家的」。