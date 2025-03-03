白宮設局？ 美官員數落澤倫斯基

美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮激烈爭執，不歡而散，也未按原定計畫簽礦產合約，一些川普批評者在沒證據情況下暗示是川普和范斯有預謀的陷阱，想一次摧毀美烏聯盟。川普國安顧問沃茲受訪強調設局之說是「完全錯誤的說法」。

這項指控激怒負責安排這場會面的白宮幕僚；熟識川普的人士表示，公開羞辱澤倫斯基不符川普性格及川普喜歡做交易的事實。

沃茲一日接受福斯新聞網視訊採訪，澄清當天絕非任何「埋伏」，「當天我們在白宮東廳布置了美麗的場地，兩位領袖原本應該在那裡簽署協議，這將使美國和烏克蘭締造經濟連結，涉及美國需要的關鍵礦物資源和烏克蘭所需的經濟投資。」

沃茲說，原本在美烏簽署之前，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏將表態準備好派遣部隊，而川普和北約秘書長呂特才剛討論過更廣泛的安全保證，「澤倫斯基讓川普感覺到他並非真心想停戰，這讓川普很沮喪且氣憤」。

沃茲指出，儘管澤倫斯基已被警告，他仍然決心「在全世界面前討論一切」，直到川普和范斯出言喊「夠了」，「我必須說，這是錯誤的做法，錯誤的歷史時刻，顯然也是錯誤的總統來做這件事。」

美國國務卿魯比歐已要求澤倫斯基公開道歉。一名白宮官員告訴Politico，澤倫斯基竟在白宮「搖頭翻白眼」，美方想幫忙卻在自家受到冷嘲熱諷，不知澤倫斯基可做些什麼來修補關係。另名匿名官員則說，白宮上下都覺得完全沒受到尊重，這場會議是很多人花了許多小時促成的，澤倫斯基的表現卻是如此。

澤倫斯基前往白宮前，美國參議員在私人聚會建議他照劇本走，要非常感激川普，但最後會面卻失控，支持澤倫斯基的議員正拚命想辦法收拾殘局，白宮官員認為共和黨聯邦參議員葛理漢將扮演重要角色，看看協議還有沒有挽救餘地。

另外，澤倫斯基的穿著被認為可能是導火線之一。俄烏戰爭開打後，澤倫斯基一直選擇軍裝風格顯示和前線軍人同在，與世界領袖會面、在美國國會發表演說也是如此，但不滿他的美國右派一直認為這種穿著不夠尊重，當天他在白宮下車時，川普指著穿軍服式黑色運動衫的他說「你今天穿得很正式」。

澤倫斯基和川普在白宮橢圓辦公室會談時原本氣氛還算融洽，直到保守派媒體真美國之聲記者葛倫質疑澤倫斯基為何不穿西裝，抨擊穿著不尊重場合，「為什麼不穿西裝？你在這個國家最高權力中心卻拒絕穿西裝？我只是想知道你有西裝嗎」？澤倫斯基開始不悅，反問「你有什麼意見？」

葛倫回覆「很多美國人對你不尊重這個辦公室有意見」，澤倫斯基說「戰爭結束後，我會穿正式服裝，可能是像你這套，也許是更好或更便宜的西裝」。這番交鋒後，話題開始觸及澤倫斯基是否尊重、感謝美國，最終導致澤倫斯基和川普吵翻。

（歐新社）

美國各地 爆烏克蘭支持者示威

【編譯羅方妤】美國各地一日爆發反對川普、支持烏克蘭的示威。有人披著藍黃烏克蘭國旗聚在紐約時報廣場，在洛杉磯郡有群眾於馬斯克的Space X公司設施前集會，波士頓抗議者要求「公正和平」，在佛蒙特州抗議者高舉「佛蒙特州和烏克蘭同在」標語，並表明反對范斯和其家人到佛蒙特州滑雪。