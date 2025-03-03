聽新聞
0:00 / 0:00

白宮設局？ 美官員數落澤倫斯基

聯合報／ 編譯盧思綸、國際中心／綜合報導
美國總統川普(中)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在白宮爆發口角，震驚國際。有歐洲官員懷疑是美國副總統范斯(右)精心策畫的陷阱。(歐新社)
美國總統川普(中)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在白宮爆發口角，震驚國際。有歐洲官員懷疑是美國副總統范斯(右)精心策畫的陷阱。(歐新社)

美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮激烈爭執，不歡而散，也未按原定計畫簽礦產合約，一些川普批評者在沒證據情況下暗示是川普和范斯有預謀的陷阱，想一次摧毀美烏聯盟。川普國安顧問沃茲受訪強調設局之說是「完全錯誤的說法」。

這項指控激怒負責安排這場會面的白宮幕僚；熟識川普的人士表示，公開羞辱澤倫斯基不符川普性格及川普喜歡做交易的事實。

沃茲一日接受福斯新聞網視訊採訪，澄清當天絕非任何「埋伏」，「當天我們在白宮東廳布置了美麗的場地，兩位領袖原本應該在那裡簽署協議，這將使美國和烏克蘭締造經濟連結，涉及美國需要的關鍵礦物資源和烏克蘭所需的經濟投資。」

沃茲說，原本在美烏簽署之前，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏將表態準備好派遣部隊，而川普和北約秘書長呂特才剛討論過更廣泛的安全保證，「澤倫斯基讓川普感覺到他並非真心想停戰，這讓川普很沮喪且氣憤」。

沃茲指出，儘管澤倫斯基已被警告，他仍然決心「在全世界面前討論一切」，直到川普和范斯出言喊「夠了」，「我必須說，這是錯誤的做法，錯誤的歷史時刻，顯然也是錯誤的總統來做這件事。」

美國國務卿魯比歐已要求澤倫斯基公開道歉。一名白宮官員告訴Politico，澤倫斯基竟在白宮「搖頭翻白眼」，美方想幫忙卻在自家受到冷嘲熱諷，不知澤倫斯基可做些什麼來修補關係。另名匿名官員則說，白宮上下都覺得完全沒受到尊重，這場會議是很多人花了許多小時促成的，澤倫斯基的表現卻是如此。

澤倫斯基前往白宮前，美國參議員在私人聚會建議他照劇本走，要非常感激川普，但最後會面卻失控，支持澤倫斯基的議員正拚命想辦法收拾殘局，白宮官員認為共和黨聯邦參議員葛理漢將扮演重要角色，看看協議還有沒有挽救餘地。

另外，澤倫斯基的穿著被認為可能是導火線之一。俄烏戰爭開打後，澤倫斯基一直選擇軍裝風格顯示和前線軍人同在，與世界領袖會面、在美國國會發表演說也是如此，但不滿他的美國右派一直認為這種穿著不夠尊重，當天他在白宮下車時，川普指著穿軍服式黑色運動衫的他說「你今天穿得很正式」。

澤倫斯基和川普在白宮橢圓辦公室會談時原本氣氛還算融洽，直到保守派媒體真美國之聲記者葛倫質疑澤倫斯基為何不穿西裝，抨擊穿著不尊重場合，「為什麼不穿西裝？你在這個國家最高權力中心卻拒絕穿西裝？我只是想知道你有西裝嗎」？澤倫斯基開始不悅，反問「你有什麼意見？」

葛倫回覆「很多美國人對你不尊重這個辦公室有意見」，澤倫斯基說「戰爭結束後，我會穿正式服裝，可能是像你這套，也許是更好或更便宜的西裝」。這番交鋒後，話題開始觸及澤倫斯基是否尊重、感謝美國，最終導致澤倫斯基和川普吵翻。

（歐新社）
（歐新社）

美國各地 爆烏克蘭支持者示威

【編譯羅方妤】美國各地一日爆發反對川普、支持烏克蘭的示威。有人披著藍黃烏克蘭國旗聚在紐約時報廣場，在洛杉磯郡有群眾於馬斯克的Space X公司設施前集會，波士頓抗議者要求「公正和平」，在佛蒙特州抗議者高舉「佛蒙特州和烏克蘭同在」標語，並表明反對范斯和其家人到佛蒙特州滑雪。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

范斯、澤倫斯基爆口角不歡而散！川普國安顧問再嗆：他像前女友愛翻舊帳

澤倫斯基轉彎：沒美國支持 和平很難 抵倫敦受熱情支持並與英相會談

川澤談崩 歐洲疑范斯精心設圈套 觀察家：烏正輸掉戰爭

川普終止對烏軍援？國務院暗示有轉圜：澤倫斯基得做些決定

相關新聞

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

美烏領袖二月廿八日在白宮不歡而散後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即轉往歐洲參加歐洲領袖峰會。英國首相施凱爾二日說，英烏與法國均同...

白宮設局？ 美官員數落澤倫斯基

美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮激烈爭執，不歡而散，也未按原定計畫簽礦產合約，一些川普批評者在沒證據情...

歐洲穿梭斡旋…英相籲澤倫斯基 修補與川普關係

美烏領袖二月廿八日在白宮公開爭辯後，英國首相施凱爾三月一日在首相府和來訪的烏克蘭總統澤倫斯基會談。施凱爾當面呼籲澤倫斯基...

華府智庫分析…美若斷軍援 烏數月內恐武器短缺

美媒報導，美烏領袖在白宮談崩後，川普政府擬切斷對烏軍援。華爾街日報及華府智庫戰略與國際研究中心文章指出，一旦沒了美國支持...

美烏總統撕破臉「局面令人意外」 日相石破茂：實現和平需忍耐與體諒

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基近日在白宮會談起衝突。日本首相石破茂昨天被媒體問及此事時表示，「變成令人感到有點意外的局...

英、法伸援手！元首分別訪美後「美烏仍破局」 英法烏將提交停火計劃

歐洲及盟友各國領導人今天（3月2日）在倫敦舉行會議，旨在為結束烏克蘭戰爭達成共同立場。原本這是一系列穿梭外交的最後一幕，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。