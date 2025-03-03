英法擬主導終止俄烏戰爭

英國首相施凱爾2日表示，英國和法國將帶頭組成「自願聯盟」，為烏克蘭提供安全保障，並擬定計畫終結戰事，試圖在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談不歡而散後，重燃烏國的和平希望。

施凱爾2日表示，他周末與川普、澤倫斯基、法國總統馬克宏緊急通話後，強化了歐洲籌組自願聯盟的構想，要迅速擬定和平計畫交給美國。他說，這代表歐洲加快腳步，凸顯此區能夠自衛。儘管他說無意批評其他國家，但清楚表示各國須做得更多，像英法一樣提供維和部隊。

他指出，依照歐盟每個國家的速度來推動，過程會相當緩慢，或許不如現在就組成自願聯盟。英法在這方面討論較久，馬克宏與他將共商計畫，之後再與美國討論。他同時指出，不認為澤倫斯基在川澤會上有錯。

他形容看到川澤在白宮橢圓形辦公室的爭吵，感覺不大舒服，他願意在歐洲和美國之間斡旋，繼續推動對話。歐洲領袖在川澤會後，表達對烏克蘭的支持，可能會導致與美國之間出現裂痕。

由於槍砲彈藥數量不如美國，施凱爾力圖說服川普，歐洲能夠自衛，但俄羅斯唯有在美國背書時，才會遵守停火協議。